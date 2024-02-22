三星加油！全球10大熱賣手機「7款都蘋果」 iPhone 14成銷量王
今年初有研調機構統計2023年手機出貨量，蘋果iPhone首度登頂，近日又有 Counterpoint Research 公佈全球 2023 年最熱銷 10 款手機排行，Top 10由三星和蘋果分天下，且比較特別的是前7名全是iPhone，由iPhone 14稱霸冠軍席位。三星旗艦系列全部落榜，僅有三款入門機入列8~10名，此外，前 10 名合計從 2022 年的 19% 上升到 2023 年的 20%，更是達到歷史最高水準。
記者周淑萍/綜合報導
根據Counterpoint Research調查指出，從2021年以來手機的年度銷售榜，就一直是蘋果和三星的天下，沒有其他品牌上榜，而2023年是蘋果首次拿下全球最暢銷智慧型手機排行榜前7名的位置，顯示出民眾對於蘋果iPhone的信賴度，成為換機首選。
iPhone 14為2023年最暢銷的智慧手機，其銷量一半來自美國和中國，且iPhone 14在2023年iPhone總銷量中的占比為19％，低於2022年最暢銷的iPhone 13的28％，分析其原因在於iPhone 13和iPhone 14之間的差異有限，導致基本款換機動機低，進而提高iPhone Pro銷售。目前最新的機型iPhone 15系列在2023年第四季度全球最暢銷榜單上佔據前三名，其中iPhone 15 Pro Max成為最暢銷的智慧手機。
榜單中另一品牌為三星，由平價A系列拿下8~10名。三星Galaxy A14 5G由於在美國和印度的高銷量而排名第八，也是2023年印度最暢銷的智慧手機。作為該榜單上唯一支援LTE的三星Galaxy A04e和A14 4G由於價格親民，在巴西、印度、墨西哥和印尼等新興市場的銷售推動下成功進入前十名。
Counterpoint Research預計，2024年前十名最暢銷的智慧手機將占智慧手機總銷量的更大比例，且中國品牌有可能進入前十名榜單，同時隨著5G的盛行，2024年的前10名機款很可能都將是5G手機的天下。