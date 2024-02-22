告五人宜蘭開唱2萬張門票秒殺！3月17日驚喜加場 開賣時間曝光
告五人由雲安、犬青、哲謙組成，他們將於3月16日在宜蘭運動公園體育場舉行「宇宙超有趣 TOUR 2024 新世界巡迴演唱會－宜蘭家場」，日前2萬張門票一開賣就完售，今（22）日告五人在台北舉辦媒體活動時，驚喜宣布加場喜訊，於3月17日傍晚5點加開一場，門票將於2月25日中午12點拓元售票系統開賣。
記者吳雨婕／台北報導
告五人都是宜蘭人，談到加場會不會有壓力，告五人表示在得知首場門票秒殺的好消息後，對於第二場的票房多了許多安全感，「很像在家前面開唱，第一次在宜蘭開唱，第二場安全感多了不少。」寵粉的告五人擔心歌迷交通問題，特別提供6都專車往返宜蘭，包含台北、新北、桃園、台中、台南、高雄。
由於告五人每次演唱會的門票都一票難求，有歌迷在網路上購票時因此被騙，告五人也趁機呼籲：「不要去（買）來路不明的票券，我們都會盡量用場次滿足大家，希望大家透過正常渠道購買，非正常管道不要買啦！」
此外，告五人去年開始行程滿檔，被問到維持體力與身體保養，他們的感受都很深，身為鼓手的哲謙直言鼓手需要的體力較多，所以更需要正常訓練、定期保養，「知道自己體力要維持，年紀越來越大，1、2年前就開始吃保健食品了。」不過他自虧，縱使已經一直在吃保健食品，但告五人中，最容易生病的還是他，有時候因為需要蹦蹦跳跳，膝蓋還會因此不舒服。
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