NBA／Kuminga續約行情約9.2億年薪　勇士K湯、Wiggins需「2選1」

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Kuminga在首輪被勇士選中後，勇士隊和他簽下一份4年總價2490萬美元的合約，本季他的薪資為600萬美元，2024-2025賽季760 萬美元的球隊選擇權球隊也已經行使，但他們預計今年就會和Kuminga續約。
ESPN薪資專家Bobby Marks表示，Kuminga的價值可能和明尼蘇達灰狼隊前鋒Jaden McDaniels差不多，「他以1.31億美元的總價簽下了5年的合約，年薪大約是3000萬美元。」
而在Thompson的情況方面，雖然Stephen Curry、Steve Kerr等勇士王朝的重要成員都希望他能留下，他本人也有意願續約，但Marks分析了對Thompson的市場預期，續約價碼可能不會如他的團隊所希望的那般理想。
Marks預計Thompson的市場行情不會太好，目前續約談判金額為2500-3000萬美元，但前者表示，鑑於K湯這些年的下滑，過去兩年對他給出的任何報價都讓人感到擔憂。
「如果不是金州勇士隊，那還有那支球隊？」Marks在節目上這樣說道，「我很難看到一支球隊願意為Klay Thompson付出3年7500萬美元的代價。」他還說勇士隊基本上必須在Thompson和Wiggins之間做出選擇。