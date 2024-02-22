金屬中心投入搶氫商機　台日攜手衝刺儲氫元件開發

在淨零排碳的全球趨勢之下，氫能相關應用發展已成為全球熱門議題。在經濟部產業技術司指導下，金屬中心、元翎精密公司與日本氫氣能源產品研究試驗中心(HyTReC)，20日舉行「台日氫能應用開發合作簽約儀式」，三方未來將合作推動氫能移動載具儲氫元件(閥件、氣瓶)共同開發與檢測技術發展，就相關技術之諮詢、研究、開發與訓練等進行交流合作，為台灣氫能產業邁向國際，踏出重要一步。
記者陳美嘉／高雄報導
近年來，我國政府規劃投入工業氫能與運具氫能相關開發，亦帶動相關廠商積極投入氫能相關應用發展，惟投入時間尚短，相關檢測驗證環境與設備尚未齊全，在此空窗期，為滿足國內相關業者有關氫能應用檢測驗證需求，金屬中心特別導入日本氫氣能源產品研究試驗中心(HyTReC)，協助國內建構完整氫能檢測驗證環境，並滿足目前國內業者有關氫能相關檢測驗證需求。
元翎精密執行副總伏和中表示，在金屬中心的協助下，結合元翎精密原有高壓氣體鋼瓶設計開發、充填及製造等關鍵技術，目前元翎已完成70MPa儲氫氣瓶閥件初步開發，希望藉由本次與日本(HyTReC)技術與商務實質結盟合作，可望加速儲氫元件軟性/硬性密封設計及壽命評估，將進一步完整元翎在高壓儲氫產品的布局，全力搶攻淨零碳排商機。
金屬中心副執行長王俊傑表示，氫材料的安全與檢驗逐漸受到各國重視，先進標竿國家紛紛投入抗氫脆技術發展，顯見材料的性能與安全性將是氫能產業發展的一項重點技術，金屬中心致力於高壓氫環境下之材料與關鍵元件研發，提升高壓氫適用材料強度，並配合流道及壓力場設計，使高壓氫氣瓶閥件薄型化、輕量化；此次三方技術合作，將會是加速台灣氫能產業發展的關鍵一步。