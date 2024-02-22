元宵節、228優惠！7-11霜淇淋、思樂冰買1送1 全家湯圓拿鐵半價
為了減少補班，今年228沒有連假，不過好康仍沒少。7-11元宵節先開吃霜淇淋買一送一（指定支付），並開跑今年首檔哈根達斯優惠3入229元，2月28日當天再加碼特大杯思樂冰買一送一。全家便利商店也有元宵節促銷，加了湯圓的花生圓圓拿鐵、花生圓圓醇奶任選買1送1。
記者黃韻文／綜合報導
228沒連假但有優惠！今年2月正逢4年1次閏年，有難得的2月29日，7-11自元宵節（2月24日）當天起，連續5天至2月28日，「不知火橘霜淇淋」憑icash2.0或icash PAY支付享買一送一。2月28日當天再推出思樂冰特大杯全品項買一送一，且不限支付方式。
此外， 2月24日至2月28日同步加碼，7-11發動今年首檔「哈根達斯草莓季」優惠，指定品項包含草莓迷你杯、草莓馬卡龍迷你杯、草莓雪糕、巧脆草莓雪糕、草莓馬卡龍雪糕等3入229元，約是5.9折。
迎接周六元宵節（2月24日），全家便利商店明（23）日起就先開吃，花生圓圓拿鐵（75元）、花生圓圓醇奶（65元）任選買一送一，另有特濃拿鐵第2杯10元、私品茶永豐餘生技系列39元、霜淇淋第2支5元，優惠均限時3天至2月25日止。