人物／蓋拉格是誰？美國會著名反中鷹派大將 曾2度到伊拉克打仗
美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）等5位跨黨派美國議員團今抵台，這是「美中戰略競爭特別委員會」首度率團訪台。蓋拉格畢業於常春藤名校普林斯頓，在911事件後從軍，在美國海軍陸戰隊擔任情報官，曾2度至伊拉克服役，稱稱投筆從戎表率。由於蓋拉格放棄爭取連任，因此本次訪台行程也成為畢業典禮。
記者呂炯昌／台北報導
美國在台協會（AIT）今日發布新聞稿表示，「美中戰略競爭特別委員會」訪台行程為2月22日至24日，將與總統蔡英文、總統當選人賴清德、立法院長韓國瑜會面，本次訪台行程為台灣大選落幕後，美方第三度組團訪台。
AIT介紹指出，蓋拉格畢業於普林斯頓大學（Princeton University），亦取得喬治城大學（Georgetown University）安全研究碩士學位和美國國家情報大學（National Intelligence University）戰略情報學碩士學位，並在喬治城大學獲得國際關係博士學位。
蓋拉格2006年至2013曾在美國海軍陸戰隊服役，擔任情報官工作，曾兩度派駐伊拉克前線。此外，蓋拉格也擔任過參議院外交委員會中東暨反恐小組的共和黨主要幕僚。
共和黨籍的蓋拉格以反中聞名，曾表示至今仍未到過中國訪問。不過，作風直率的蓋拉格也經常與共和黨其他同事意見相左。2021年1月6日，美國國會山莊遭到前總統川普支持者闖入，蓋拉格從反鎖的辦公室裡發布影片，痛批包圍國會的行為，並呼籲川普停止鼓吹支持者叛亂。今年2月在眾議院投票中，蓋拉格與其他3位共和黨籍議員，反對彈劾國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），造成彈劾失敗，因此激怒其他共和黨同事。
去（2023）年2月，蓋拉格曾秘密訪台，期間曾晉見蔡英文總統、賴清德副總統等人，返美後向不同美國媒體投書，呼籲美國對台軍售能準時交貨。
自2017年以來，蓋拉格連任4屆美國威斯康辛州第八選區聯邦眾議員。但今年宣布不再爭取連任，為政壇投下震撼彈，因此此次訪台將成為他的畢業旅行。