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銷售破億！超商無糖茶銷售常勝軍　再推怪物級必喝新品！

▲2023年銷破億！超商無糖茶「冠軍」是它，茶裏王再推怪物級必喝新品。（圖/NOWnews攝）
▲2023年銷破億！超商無糖茶「冠軍」是它，茶裏王再推怪物級必喝新品。（圖/NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

▲2023年常溫無糖茶銷售常勝軍，就是「茶裏王日式無糖綠茶」及「茶裏王四季春茶」。（圖/NOWnews攝）
▲2023年常溫無糖茶銷售常勝軍，就是「茶裏王日式無糖綠茶」及「茶裏王四季春茶」。（圖/NOWnews攝）
台灣茶飲蓬勃發展，人手一杯已經是再熟悉不過的景象了，根據經濟部的統計，2023年國內非酒精飲料業產值可望再創歷史新高570億元，其中茶類飲料是最大功臣！尤其超商林立下，民眾購買茶飲更加便利。根據統一超商銷售資料統計，2023年常溫無糖茶熱銷商品，「茶裏王日式無糖綠茶」、「茶裏王四季春茶」皆榜上有名。其中四季春茶清爽回甘、無糖無香料的特色，上市短短半年，就寫下了銷售額破億的驚人紀錄，繼四季春茶熱銷後，又將推出另一款怪物級新品-茶裏王伯爵紅茶。
 

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▲超商不敗王者茶裏王，推出怪物級必喝新品「茶裏王伯爵紅茶」。（圖/NOWnews攝）
▲超商不敗王者茶裏王，推出怪物級必喝新品「茶裏王伯爵紅茶」。（圖/NOWnews攝）
茶裏王作為超商不敗王者，在怪物級新品上，先是克服了「無糖紅茶」苦澀的問題，又同時保留香醇茶香，推出了令人驚豔的「茶裏王伯爵紅茶」。透過單細胞生茶萃取技術，還有獨特冷震波技術，復刻了紅茶現泡口感，再搭配最適水質、水溫及時間，使茶韻保有最原始的清香、溫和不苦澀。

近年來下午茶風氣盛行，各類紅茶專門店如雨後春筍般出現，帶動了多元化的紅茶飲品，英式風味茶邁向主流；而這款怪物及新品「茶裏王伯爵紅茶」相傳是因19世紀英國格雷伯爵喜愛而得名，成為現今非常受歡迎的茶飲口味，揭密這個唇齒留香的好味道，有著柑橘的特殊清香，不論是忙碌的工作周間，還是休息的午後時光，都很適合喝上一杯，為你帶來好心情、給身體充個電。
 

▲「格雷伯爵紅茶」相傳因19世紀英國格雷伯爵喜愛而得名，是搭配點心的最佳飲品。（圖/NOWnews攝）
▲「格雷伯爵紅茶」相傳因19世紀英國格雷伯爵喜愛而得名，是搭配點心的最佳飲品。（圖/NOWnews攝）
這款怪物級新品「茶裏王伯爵紅茶」，現在7-ELEVEN與茶裏王推出獨家促銷活動，2024/2/21起嚐鮮價單瓶19元，兩瓶合購價只要35元，幸福的銅板價就可以享用令人著迷的好味道，喜歡紅茶的你可千萬別錯過！

▲茶裏王推陳出新不段有新商品上市，帶給消費者最好的茶感。（圖/NOWnews攝）
▲茶裏王推陳出新不段有新商品上市，帶給消費者最好的茶感。（圖/NOWnews攝）
▲7-ELEVEn與茶裏王推出獨家促銷活動，嚐鮮價單瓶19元，兩瓶合購35元。（圖/品牌提供）
▲7-ELEVEn與茶裏王推出獨家促銷活動，嚐鮮價單瓶19元，兩瓶合購35元。（圖/品牌提供）

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