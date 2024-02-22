NBA/「OPJ」已傷癒！勇迷狂敲碗回鍋、傳下一步考慮接受爵士買斷
美國職籃NBA猶他爵士在交易截止日前，將Kelly Olynyk與Ochai Agbaji送往多倫多暴龍，換回Kira Lewis jr.、Otto Porter Jr.與一個2024首輪籤，如今美媒也透露，透過交易來到爵士隊的Otto Porter Jr.，目前已恢復健康，正在考慮本賽季剩餘賽事的選擇，下一步可能會接受爵士的買斷，對此不少勇士球迷也高喊，希望「大帥」能夠重返勇士效力。
記者陳品翔/綜合報導
過去根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel指出，「若Otto Porter Jr.被爵士買斷，金州勇士有意找回這位前冠軍班底，鳳凰城太陽也是潛在買家。」而今日爵士記者Tony Jones則是在報導中表示：「Otto Porter Jr.目前已恢復健康，也回到家中，下一步將評估本賽季剩餘時間的選擇，明日爵士將對陣黃蜂的比賽上，將不會見到他的身影。」
「消息來源指出，Otto Porter Jr.目前的身體狀況良好，已經準備好上場比賽，他目前的選擇包括接受爵士的合約買斷，使他有機會與其他球隊簽約，若要參加季後賽，Otto Porter Jr.則必須在3月2日前完成簽約。」
Otto Porter Jr.目前的合約為到期合約，本季薪資為630萬美元，而他十分符合勇士的戰力需求，是勇士總教練Steve Kerr相當喜愛的一名球員，若他被爵士買斷且願意接受勇士隊開的薪水，或許真有機會能夠重返勇士。
近兩年Otto Porter Jr.深受傷兵所苦，僅出賽15場，本賽季場均上場11.6分鐘，拿下2.6分、1.9籃板，最近一次健康賽季，正是在21-22賽季隨著勇士奪冠時期，當年他例行賽共出賽63場，場均上陣22.1分鐘，能拿下8.2分、5.7籃板、1.5助攻。
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