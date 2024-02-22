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出日頭228草地音樂會　2/25高美館草坡登場　指定票點免費索票

▲「出日頭」228草地音樂會於高美館草坡上以露天演出形式進行，集結歌手、聲樂家和由楊智欽指揮的高雄市交響樂團現場演出多首情感豐盛的曲目。（圖／高雄春天藝術節提供）
▲「出日頭」228草地音樂會於高美館草坡上以露天演出形式進行，集結歌手、聲樂家和由楊智欽指揮的高雄市交響樂團現場演出多首情感豐盛的曲目。（圖／高雄春天藝術節提供）

記者陳美嘉／高雄報導

為了讓市民能可以用更親近的方式聆賞音樂、感懷前人因歷史傷痕所付出的代價與努力、發揮二二八的正面紀念意涵。「出日頭」228草地音樂會2/25晚上七點在高美館草坡登場，集結歌手、聲樂家和由楊智欽指揮的高雄市交響樂團現場演出多首情感豐盛的曲目；預計演出當天下午五點半開放觀眾進場，主辦單位高雄市政府文化局呼籲已索票的觀眾記得持票進場，無論任何年齡一人一票、憑票入場。

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「出日頭」228草地音樂會採索票進場方式，已於2/6開放民眾免費索票目前23個高雄票點還可索票，部分票點票券已經全數索完，有興趣到場聆賞觀眾可仍可優先至「文化中心至善廳、大東文化藝術中心售票處、高美館服務台、內惟藝術中心服務台、高雄市總圖三樓服務台」索票，一人可索2張，無論任何年齡皆須憑票入場；索票點及時間依各處開放時間為準。

▲「出日頭」228草地音樂會2/25晚上七點在高美館草坡登場。（圖／高雄春天藝術節提供）
▲「出日頭」228草地音樂會2/25晚上七點在高美館草坡登場。（圖／高雄春天藝術節提供）
音樂會將由高市交與高雄室內合唱團以《玉山頌》磅礡地揭開福爾摩莎生生不息、令人敬畏的雄厚氣勢作開場；接著是大家喜愛的實力唱將-曾心梅演唱鄧雨賢大師創作《四月望雨》由四首台語歌組成：四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花，經陳哲聖編為管弦樂版本，在曾心梅嗓音詮釋下別具一番風情。另外曾心梅還將演唱陳哲聖編曲的暖情老歌「思慕的人」、「甲你攬牢牢」傾訴對台灣這片土地的真愛與疼惜。

下半場則是選了活潑的《我們的天父》由男高音林建吉領唱，讚嘆造物神的神奇與寬容，與神同在的時刻充滿歡欣與無限感恩；壓軸曲目是長達24分鐘的貝多芬第九號交響曲，第四樂章《歡樂頌》由高雄市內合唱團與所有聲樂家一起演唱，充滿能量的樂曲要鼓勵大家充滿希望，新的一年帶給大家往前走的動力。

高市府文化局也提醒，持票觀眾配合進場須知為：音樂會於高美館草坡上以露天演出形式進行，觀眾採天然草地斜坡上席地而坐形式觀賞，勿攜帶任何摺疊桌椅、板凳以免遮蔽後方觀眾視野，也禁帶各類寵物、嬰兒車、腳踏車入場須配合現場工作人員引導寄物或入場等；並禁止使用任何與火相關的物品，如抽菸、烤肉等。影音版權囿限，觀眾不得自行錄影音節目演出上傳公開網站平台傳輸露出，活動規範未詳盡之處，詳見高雄春藝官網及高雄春天藝術節FB/IG查詢。

此外，今年抵達音樂會現場有更便利的大眾運輸選擇，到場觀眾可多加利用輕軌至C21「美術館站」步行約2-3分鐘即可到達音樂會現場。

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