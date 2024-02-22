出日頭228草地音樂會　2/25高美館草坡登場　指定票點免費索票

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音樂會將由高市交與高雄室內合唱團以《玉山頌》磅礡地揭開福爾摩莎生生不息、令人敬畏的雄厚氣勢作開場；接著是大家喜愛的實力唱將-曾心梅演唱鄧雨賢大師創作《四月望雨》由四首台語歌組成：四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花，經陳哲聖編為管弦樂版本，在曾心梅嗓音詮釋下別具一番風情。另外曾心梅還將演唱陳哲聖編曲的暖情老歌「思慕的人」、「甲你攬牢牢」傾訴對台灣這片土地的真愛與疼惜。
下半場則是選了活潑的《我們的天父》由男高音林建吉領唱，讚嘆造物神的神奇與寬容，與神同在的時刻充滿歡欣與無限感恩；壓軸曲目是長達24分鐘的貝多芬第九號交響曲，第四樂章《歡樂頌》由高雄市內合唱團與所有聲樂家一起演唱，充滿能量的樂曲要鼓勵大家充滿希望，新的一年帶給大家往前走的動力。
高市府文化局也提醒，持票觀眾配合進場須知為：音樂會於高美館草坡上以露天演出形式進行，觀眾採天然草地斜坡上席地而坐形式觀賞，勿攜帶任何摺疊桌椅、板凳以免遮蔽後方觀眾視野，也禁帶各類寵物、嬰兒車、腳踏車入場須配合現場工作人員引導寄物或入場等；並禁止使用任何與火相關的物品，如抽菸、烤肉等。影音版權囿限，觀眾不得自行錄影音節目演出上傳公開網站平台傳輸露出，活動規範未詳盡之處，詳見高雄春藝官網及高雄春天藝術節FB/IG查詢。
此外，今年抵達音樂會現場有更便利的大眾運輸選擇，到場觀眾可多加利用輕軌至C21「美術館站」步行約2-3分鐘即可到達音樂會現場。