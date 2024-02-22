Toyz爆女友是篠崎泫！不僅同款枕頭被抓包 「約會被拍」鐵證曝光
直播主Toyz（劉偉健）日前發布按讚文，表示貼文破百萬讚，就要和「未婚7」求婚，讓不少網友開始瘋猜女生身分。近日他被網友抓包和女星篠崎泫有同款枕頭，對於兩人戀情他否認，表示「女友是圈外人」，今（22）日又有網友曬出遇到兩人約會，一起現身在廟裡拜拜的畫面，直呼「這樣不是比較快，何必猜呢？」
記者薛羽彤／綜合報導
Toyz昨日被爆出和篠崎泫有同款枕頭，出現在兩人個別的IG上，Toyz則發聲否認兩人關係，坦言未婚妻是圈外人，礙於自己形象不好，怕公開給對方壓力。Toyz和篠崎泫在一起的傳聞，鬧的沸沸揚揚，論壇「Dcard」也掀起熱烈討論，更有網友曬出巧遇兩人約會的畫面，清楚可見Toyz和篠崎泫面貌，寫上「這樣不是比較快，何必猜呢？」
照片中，Toyz帶著毛帽，身旁的女性友人濃眉大眼，正是篠崎泫，兩人行為大方，虔誠地拿著香拜拜，臉上也沒有口罩遮掩，而篠崎泫的服裝和髮型，與她19日曬出去清境農場的照片一樣，可見兩人是最近約會被拍到。不過，對於兩人的關係，Toyz回應「我們是很好的朋友」，而篠崎泫貼文下冒出留言「我想不到Toyz會公開承認妳」，她正面回應「別亂釣魚」，疑似否認戀情。
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