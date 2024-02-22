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以馬內利兄妹「日睡6小時」！健康睡眠時數出爐　想睡好注意5件事

▲以馬內利兄妹「日睡6小時」行程表讓各界大吃一驚，衛福部心理健康司建議「健康睡眠時數」。（示意圖／取自pexels）
▲以馬內利兄妹「日睡6小時」行程表讓各界大吃一驚，衛福部心理健康司建議「健康睡眠時數」。（示意圖／取自pexels）

家庭消費中心／綜合報導

「以馬內利」兄妹引起各界熱議！台北市一對就讀國小六年級、四年級的兄妹，每天為了課業、學習忙到晚上11點30分才睡覺，但早上5點50分就要起床，除了活動安排太緊湊，睡眠時間不到6小時半。根據衛福部心理健康司建議，其實對幼稚園到國中生的學齡兒童來說，每天睡眠時間最好能有9至10小時，對生長與發育會較有保障。

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心健司的建議指出，多數家長對於孩子該睡多久都很關心，若依照年齡層來看，新生兒整天的總睡眠時數應為12至16小時；嬰幼兒與學齡前兒童，包含白天小睡總時數應為11至14小時；學齡兒童則為9到10小時；國三至高一生約為9.25小時；高二至高三生則約8.5小時。

▲頭痛、失眠、睡不著、睡覺、沮喪、難過。（圖／取自photoAC）
▲每日睡眠時間不足，會影響小孩生長與發育。（圖／取自photoAC）
針對睡眠不足的後果，若兒少睡眠時間偏低，可能產生諸多不良後果，最顯著是學業成績下降，因為缺乏睡眠會影響記憶力、注意力與問題解決能力，通常睡夠以後，成績便會進步。

此外，睡眠不足恐導致生長出問題，除了較難達到健康體重之外，反應的時間也會拉長，進而造成孩子的運動表現不佳，甚至提高發生意外的風險，且免疫系統也可能異常，使得對抗感染的能力下滑，導致反覆生病。

心健司建議家長，應盡量培養小孩正常睡眠習慣，若孩子本身偏好晚睡，要協助其了解睡眠的重要性，這樣比較有機會保持良好睡眠，同時應設法讓電子產品遠離臥室，包括電視、電腦、手機、電玩等，特別是青少年常在睡前使用手機，而手機的光線容易產生睡眠干擾，最好在睡前30分鐘全都停用以助入眠。

▲女網友分享自己剛睡醒就滑手機，結果鬧出大烏龍的親身經驗。（圖／Shutterstock）
▲睡前忌諱滑手機，手機藍光會影響睡眠品質。（示意圖／Shutterstock）
此外，兒少應避免在午餐後飲用含咖啡因飲品，例如汽水、茶、咖啡或提神飲料等，以防入夜後仍影響睡眠。

心健司並提醒，小孩常在週末或假期晚睡晚起，這也可能引起睡眠問題，應盡可能維持孩子生理時鐘，叮囑規律的上床與起床時間，才能有健康、足夠的睡眠。

兒少睡眠注意事項：

1、協助兒少了解睡眠重要性。

2、不讓手機等電子產品進入臥房。

3、睡前30分鐘停用電子設備。

4、過午餐後不吃含咖啡因食品。

5、協助兒少在假日仍維持正常作息。
 

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