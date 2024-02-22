以馬內利兄妹「日睡6小時」！健康睡眠時數出爐　想睡好注意5件事

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針對睡眠不足的後果，若兒少睡眠時間偏低，可能產生諸多不良後果，最顯著是學業成績下降，因為缺乏睡眠會影響記憶力、注意力與問題解決能力，通常睡夠以後，成績便會進步。
此外，睡眠不足恐導致生長出問題，除了較難達到健康體重之外，反應的時間也會拉長，進而造成孩子的運動表現不佳，甚至提高發生意外的風險，且免疫系統也可能異常，使得對抗感染的能力下滑，導致反覆生病。
心健司建議家長，應盡量培養小孩正常睡眠習慣，若孩子本身偏好晚睡，要協助其了解睡眠的重要性，這樣比較有機會保持良好睡眠，同時應設法讓電子產品遠離臥室，包括電視、電腦、手機、電玩等，特別是青少年常在睡前使用手機，而手機的光線容易產生睡眠干擾，最好在睡前30分鐘全都停用以助入眠。
此外，兒少應避免在午餐後飲用含咖啡因飲品，例如汽水、茶、咖啡或提神飲料等，以防入夜後仍影響睡眠。
心健司並提醒，小孩常在週末或假期晚睡晚起，這也可能引起睡眠問題，應盡可能維持孩子生理時鐘，叮囑規律的上床與起床時間，才能有健康、足夠的睡眠。
兒少睡眠注意事項：
1、協助兒少了解睡眠重要性。
2、不讓手機等電子產品進入臥房。
3、睡前30分鐘停用電子設備。
4、過午餐後不吃含咖啡因食品。
5、協助兒少在假日仍維持正常作息。