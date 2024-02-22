劉德華自爆曾拒演《色，戒》 談大尺度床戲：即使會被告我也會跑
2007年導演李安執導的電影《色，戒》，當中梁朝偉和湯唯的大尺度親密戲，引爆華語娛樂圈，至今仍是影迷津津樂道所討論的話題。近期有網友挖出，據傳當年李安也曾考慮找劉德華擔任男主角，但劉德華拒絕。劉德華曾在節目中被問到相關問題，表示「絕對不拍」，認為梁朝偉應該當下不知道尺度這麼大。
記者張一笙／綜合報導
劉德華曾在節目上被主持人吳君如問：「《色，戒》你拍不拍？」他當下馬上回應：「不拍啦！」表示無法接受那種尺度，吳君如追問，他出道這麼多年，也演過很多床戲，為什麼《色，戒》就不行？劉德華直白說：「我不能接受那種尺度，而且我也不會在鏡頭裡面那樣做！那種表情和動作，為什麼要這麼演呢？」
劉德華也直白透露，他懷疑李安在開拍前，是否已向梁朝偉解釋清楚《色，戒》的尺度有多大：「他（李安）在拍攝之前就告訴了偉仔（梁朝偉），要這樣拍嗎？我覺得應該不是，我猜偉仔之前並不知道。」劉德華認為，可能是因為已經簽了合約，所以梁朝偉才不得不硬著頭皮去拍，但如果換作是自己，肯定「馬上跑」，不會去拍這樣的內容。
梁朝偉先前因宣傳電影《尚氣與十環傳奇》接受媒體訪問時，曾坦言在拍攝《色，戒》時，一開始有被告知要拍床戲，原以為自己能夠輕鬆面對，沒想到在現場才發現尺度那麼大，驚呼：「WOW！好大膽！」
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