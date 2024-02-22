反中美議員邀卸任後到美國政治界試身手　蔡英文反應曝光！

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蔡英文表示，台灣上個月順利完成正、副總統及立法委員選舉，蓋拉格主席及克利胥納莫提首席議員都在第一時間發表祝賀聲明，今天更率領跨黨派議員來到台灣，以實際行動表達美國對台灣民主的堅定支持，也凸顯台美之間緊密夥伴關係。
蔡英文提到，今年是《台灣關係法》立法45周年，這項立法促進且深化台美情誼，「中國」特別委員會更在去年提出「支持台灣的十項政策建議」報告，展現對台灣安全的重視。她感謝美國政府及國會，持續透過「國防授權法」等方式，協助台灣強化自我防衛能力，捍衛民主自由、守護區域和平。
蔡英文說，台灣是全球民主和平重要關鍵角色，會持續提升和各國夥伴關係，積極走向世界，新的一年，希望台美之間在各項議題都有更密切的交流，也和更多理念相近國家，共同強化全球民主供應鏈韌性，創造全球繁榮發展。
蓋拉格致詞時指出，今天訪團包括民主黨與共和黨成員，展現美國跨黨派對台灣的支持，並感謝蔡英文的領導力，「台美關係強健且堅若磐石，更甚以往」，而一個政黨連續三次贏得總統大選非常難得，據他所知，上次美國發生這種情況，應該是雷根總統以及繼任的布希總統，台灣此次前所未有的情況，也印證蔡英文在過去8年中所展現的領導力、遠見及力量。
蓋拉格感謝蔡英文，成為台灣及自由世界的傑出領導者，現在自由正遭受威權體制的攻擊，「我們需要比以往更加警惕，才能將所珍惜的自由傳遞給下一代」。
蓋拉格開玩笑說，他知道蔡英文即將卸任，也沒有要連任，如果有興趣的話，威斯康辛州也很歡迎蔡英文來到美國政治界一試身手，雖然總統的資格條件可能比他們的需求還高；蔡英文聽聞則笑回OK。
克利胥納莫提則說，台美關係有2個重要面向令他們非常自豪。第一，是台灣的民主非常強健且具有活力，是最令人振奮的民主國家之一；第二是台灣的經濟，台灣是世界上最大的經濟體之一，也是美國前10大貿易夥伴，更是伊利諾州第二大玉米出口市場，及第三大大豆出口市場。