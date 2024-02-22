元宵節遇「年度最小滿月」！時隔62年再露面 時間、觀賞秘訣出爐
本週六（2/24）迎來元宵節，當晚天空將出現時隔62年再露面的「元宵節最小滿月」，視直徑約29.43′，此外還有哈伯太空望遠鏡兩度「凌月」，一晚可觀賞三個難得的天文景象，推薦民眾可以在賞燈之餘，抬頭看看奇特的月亮，而台北勢力天文館也將在當晚7點至8點，於 YouTube 頻道直播並介紹相關天象知識。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館研究組許晉翊說明，元宵節是每年的農曆正月十五，也是春節後的第一個滿月，就是「望」日，今年元宵節的望，發生在2月24日晚上8點30分，屆時月球距離地球40萬5917公里，視直徑約29.43′，是今年的最小滿月，和發生在今年10月17日、視直徑約33.43′的「年度最大滿月」相比，小了約12%。
許晉翊強調，元宵節碰上最小滿月十分罕見，下一次在2086年2月28日，而上一次在62年前的1962年2月19日，雖然前、後均時隔62年，但這只是巧合，並無週期性，例如再向前、後的1900與2148年，元宵節的望均非當年最小滿月。
此外， 今年元宵節夜晚除了可遙望最小滿月外，還有兩次看見哈伯太空望遠鏡凌月奇景的機會，第一次發生在晚上6點時36分左右，位於台中港至蘇澳鎮間的部分區域可見；第二次約在晚上11點35分只有桃園大園至宜蘭頭城間的狹長區域有機會觀賞。不過由於凌月過程僅約一秒鐘，必須借助天文望遠鏡輔助觀察或錄影，才能捕捉到哈伯望遠鏡飛掠月球表面丘壑坑洞的美景。