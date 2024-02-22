美對台軍售魚叉飛彈交付延宕 美國會反中鷹派大將蓋拉格提解方
由於俄烏戰爭，新冠肺炎導致全球供應鏈受到影響，美國對台軍售高達價值220億美元、19項武器延遲交貨，影響國軍建軍備戰規劃期程。「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）今（22）日提議，先把美國軍武庫中即將退役或是要移往他處深層存放的舊型飛彈提供給台灣，稍加修改後就能成為抗中力量。
記者呂炯昌／台北報導
「美中戰略競爭特別委員會」訪團22日至24日訪台，將與總統蔡英文、總統當選人賴清德、立法院長韓國瑜會面。訪團今日中午在外交部安排下舉行媒體見面會，針對媒體詢問美國對台軍售武器交付延宕問題，蓋拉格舉例，美國售台魚叉（Harpoon）反艦飛彈，可以先把美國軍武庫中即將退役，或是要移往他處深層存放的舊型飛彈提供給台灣，只要稍加修改後就能成為對抗中國的力量。
美國國防安全合作局（DSCA）2020年宣布出售台灣100套岸置型魚叉飛彈系統，包括400枚陸射型RGM-84L-4 Block II飛彈、4枚RTM-84L-4 Block II操演飛彈、411個飛彈彈箱、100輛岸置型魚叉飛彈系統運輸載具、25台雷達車，和相關零件備品及後勤資源。國防部編列866億元採購魚叉飛彈，但受到俄烏戰爭爆發等因素影響，將延後5到10年交貨。
2023年2月，蓋拉格曾秘密訪台，期間曾晉見蔡英文總統、賴清德副總統等人，返美後向不同美國媒體投書，呼籲美國對台軍售能準時交貨。