最帥政二代德德暴紅！宇宙人小玉：看他不順眼 鄭運鵬不忍回應了
前民進黨立委鄭運鵬17歲兒子德德長相神似車銀優、BTS V、柏原崇混合體，年初幫父親輔選一夕爆紅，情人節索性開通個人IG並釋出高清寫真照，一個禮拜累積逾29萬人追蹤。樂團宇宙人主唱小玉（林忠諭）近日在粉專表示：「我最看不順眼的就是德德。」引來鄭運鵬反問：「是哪裡不順眼？」
記者楊穎軒／綜合報導
宇宙人小玉20日在Threads發文談酸民文化，分析鍵盤俠因為缺乏愛，所以無法心甘情願地愛這個世界，無法好好地祝福、稱讚他人，也嫌棄別人和被嫌習慣，逐漸成為一種人與人之間扭曲的互動方式，沒辦法理性地好好地說話表達。
小玉認為，酸民明明是愛或在意某些人事物卻說出相反的話，每天都想糾正別人，不嘴一下不行，最後丟下一句：「像我，我最看不順眼的就是德德，太帥了！」這句話釣出鄭運鵬留言：「請教玉哥，對鄭運鵬的兒子是哪裡不順眼？」
見到鄭運鵬質疑，小玉打趣回覆：「回親家公，未來小女將與德德成親，那是萬般不捨，然而想到每年初二，能看到他那暖到讓地球溫室效應加劇之笑顏，又喜從中來。這樣悲喜交加且複雜的情緒，蒙蔽了雙眼，讓我看什麼都不順，敬請鑒諒。」鄭運鵬再回：「你怎麼確定我初二會放他過去（咦？）」一來一往過招笑翻粉絲。
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