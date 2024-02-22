「以馬內利兄妹」每周狂練逾25小時 兒童熱門才藝曝！4人有1人學
美語補習班「以馬內利」日前分享台北市一對小學六年級、四年級超優秀兄妹的一周行程表，每天只睡6小時，課餘要補美語、練鋼琴、寫公文，忙到晚餐只能在車上限時20分鐘吃，統計一周下來，光是練琴就至少超過25小時，超硬行程表引發討論。鋼琴真有這麼熱門？據統計，國小兒童熱門才藝以「鋼琴」占25%最熱門，平均每4個學才藝的小孩，就有1人彈鋼琴，鋼琴家教老師時薪行情為600至2000元，也是最高。
記者徐銘穗/綜合報導
接案平台PRO360達人網今（22）公開兒童熱門才藝與學科前5強，才藝類家教部分，需求最多的是「鋼琴」占25%、「舞蹈」18%，其他還有「畫畫」、「小提琴」和「書法」都是國小兒童熱門的才藝類課程；學科類課程則以「數學課程」最夯，占所有兒童課程的38%，第二名為「兒童英文」也有35%，其次是「國小課輔」、「國語作文」和「電腦程式」。
PRO360達人網董事長李倫家表示，雙薪家庭加上少子化，多數父母願意花錢請家教，一方面陪伴照顧小孩，另外一方面也是重金栽培，除了上安親班，也常額外安排其他專業課程，一般性的家教依照師資經驗不同，每小時收費約為400 ~800元；而鋼琴或樂器類的才藝課，依照程度約在600~2000元左右。而這些家教需求，也讓許多老師或是大學研究所學生，有許多兼差機會。
不過除了這些傳統常見才藝課程，這幾年運動類的活動課程也越來越流行，包括直排輪、滑板、烏克麗麗，甚至電腦程式、樂高機器人課程，都可以啟發未來對科學興趣，也開始成為新寵，不僅小孩喜歡，家長的支持度也蠻高，一堂課程大約500~1000元。
李倫家指出，有些父母讓子女學才藝，其實是想滿足自己過去未能學習的遺憾，不過現代教育採多元學習，家長應該適才適性，或是親子一起上課學習，一起成長，並多留時間給親子互動陪伴，並提升生活教育，才能有個健康的快樂童年。