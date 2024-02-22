日本黑道大佬密謀走私核原料！欲賣給伊朗做核彈 遭美國檢方起訴
美國紐約法院昨（21）公布起訴書，日本黑道大老海老澤武史（Takeshi Ebisawa）和泰國籍同案被告桑波（Somphop Singhasiri），被美國司法部指控試圖走私並出售核原料，檢察官認為若老澤武史得逞，後果不堪設想，核原料恐流向伊朗等國家，被用來製造核武。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，今年60歲的海老澤武史是日本黑道幫派「極道」（Yakuza）的核心成員，於2022年因持有武器和毒品被逮捕。檢察官在起訴書中表示，海老澤武史從2020年就開始計畫從緬甸走私核原料，兩位臥底探員成功打入海老澤武史的圈子後，海老澤武史親口向臥底探員透露，自己手中有核原料準備出售，臥底探員謊稱有來自伊朗的買家感興趣，海老澤武史於是提供一系列照片，還附上輻射測量計數器，證明自己所言不假。
最終海老澤武史在東南亞與臥底探員相約交易時，被泰國軍警逮捕，並轉交給美國司法機關。美國檢方表示，調查後確認海老澤武史販售的確實是可以用來製造核武器的核原料，且海老澤武史還試圖將大量軍用級武器流入緬甸。
海老澤武史將於今日在紐約聯邦法庭展開審理，若檢方指控的共謀國際販運核原料、進口毒品、取得以及轉讓和持有防空飛彈與洗錢等罪名成立，海老澤武史與共犯恐將面臨終身監禁。