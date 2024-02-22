高雄承億酒店擁私家遊艇　時髦旅遊新玩法帶動住房成長

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴淑玲指出，承億酒店以頂級旅遊並整合集團系列旅宿為目標打造私家遊艇旅遊計畫，將俱樂部會員延伸到遊艇會員，鎖定國際高端自由行及高雄在地潛在客戶，並預計與承億集團旗下Villa新品牌「曇聽琉嶼」合作，未來將展開高雄港與小琉球的「南台灣跳島之旅」，攻頂台灣旅遊市場。
全新私家遊艇全長46尺，擁有超越相同尺寸船型的寬敞甲板和舒適沙龍空間，獨特的環景窗設計可在船艙內眺望360°海景。遊艇內配置隱藏式升降液晶電視、頂級KTV影音設備、環繞音響系統、廚房、淋浴洗手間及雙人寢室。
近期搭上黃色小鴨炫風，承億酒店推出專屬私家遊艇邀請旅客近距離遊賞愛河灣，帶動近兩成住房率。於黃色小鴨展出結束後將推出遊艇系列遊程，可選擇暢遊高雄港2~3小時、小琉球一日遊程(8小時)，也能選擇搭乘遊艇至旗津、西子灣或紅毛港，全年24小時皆可預約，也能提前預訂餐點及加購水上活動，並配置專業船長、水手和海上秘書在遊程中提供專業周到的服務。
此外，近期也推出一泊二食春遊限定專案「款款春風」，專案可悠閒享用26F日全食半自助料理及25F五十座精緻和風早午餐，每晚$9,200起。另有「五星吉住房不含早餐專案」，要與旅客分享榮獲五星評鑑肯定的喜悅，入住即可享有25F行政酒廊禮遇，每晚$5,555起，專案限平日入住，訂房及詳細專案資訊可至承億酒店官網查詢。