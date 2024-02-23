元宵節別狂吃湯圓！4顆增肥效果「等於1碗飯」 一妙招減40%熱量
周六就是元宵節，許多民眾免不了飽嚐美味的湯圓或元宵，對此專家提醒，市售湯圓及元宵多半含有高糖、高油、高熱量，吞4顆湯圓相當於吃了1碗飯，以體重60公斤成人為例，需騎單車1小時、10公里才能把熱量消耗掉，小心小過年團圓後人更圓。
家庭消費中心／綜合報導
北市衛生局表示，市售湯圓或元宵口味多種，無論是純糯米湯圓或包餡湯圓，熱量都偏高，且常以砂糖水作為湯底，民眾要避免攝取過多，建議可親手製作湯圓，材料可選南瓜、紫山藥、黑木耳、胡蘿蔔、火龍果等，並以豆腐取代部分糯米，熱量可比傳統湯圓減少30~40%。
至於湯底，建議不用精製糖，改用紅棗、桂圓等本身甜味來熬煮，或選擇無糖豆漿、無糖茶，營養少負擔。
北市衛生局指出，根據2017~2020年全國膳食營養狀況調查，國人平均每日纖維攝取量不足，因此製作湯圓可多選用全榖雜糧類及蔬菜類，透過攪打後不過濾的方式加入糯米粉中揉成；若是鹹湯圓，可搭配香菇、茼蒿、紅蘿蔔、黑木耳等蔬菜一起吃，以增加膳食纖維攝取。
若還是想吃市售湯圓，北市衛生局提醒，由於各廠牌添加的油脂與糖分等不盡相同，熱量亦不同，民眾購買時要記得查看食品包裝上的營養標示，並選擇熱量、糖、脂肪含量低的湯圓，同時注意外包裝上的有效日期及保存方式，並於效期內食用完畢。
此外，若購買手工製造的湯圓，應注意工作人員手部清潔、製造場所環境，及容器衛生狀況等，以確保用餐的衛生安全。