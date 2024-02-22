能源政策錯誤致虧損　台電反擊：俄烏戰爭使國際燃料大漲才是主因

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台電更進一步以燃料成本來計算，若以2015年與2023年相比，攤開2015年的能源結構來看，即使在當年核能發電占比16%、火力發電占比78%的情況下，改以去（2023）年的燃料價格計算，2015年燃料成本將由3218億元提升至5871億元，每度電售電成本亦將提升至近4元，與目前售電成本相當。
台電表示，售電成本的數字反映燃料成本上升對於台電財務的實際影響，媒體評論中所謂台電財務危機是能源轉型政策錯誤所致的說法，並不正確。
同時，台電說明表示，淨零趨勢下，使用綠電已經是國際趨勢，也成為國家產業剛性需求，光是加入RE100的國內產業，年營業額加總就超過5兆元新台幣，這是不發展綠電極可能產生的損失，討論能源政策時應一併考量。而且隨著再生能源發展技術成熟，躉購費率逐年下降，能源業者會陸續轉供綠電給民間企業，就不需台電支出。
台電指出，台電承擔減緩通膨的政策任務，在穩定物價方面扮演「消波塊」的角色，抵擋輸入性通膨，且國內電價方案已盡量細緻化，有效穩定電價和控制物價波動。為維持穩定供電使命，需仰賴穩健永續的財務支持，台電將針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利電價費率審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素後決定電價是否調整、如何調整。