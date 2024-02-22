台泥向氣候人才招手！ AI代言人上陣 擴編生成式AI助技術整合
永續概念正夯、布局全球碳競爭力！台泥企業團今（22）日宣布啟動「2024台泥氣候行動人才招募計畫」，開發「氣候行動人才線上QUIZ」，希望讓想轉職及職場新鮮人，一鍵即可測試出自己具備的是氣候調適型、減緩型或綜合性人才的潛力，進而在台泥找到發展領域。
記者孫唯容／綜合報導
台泥指出，十大職類工作包括碳管理、ESG策略、低碳建材、綠色資源循環、三元鋰電池、再生能源、儲能、光充儲整合、電力交易及智能AI。台泥今年也首度運用ChatGPT及Midjourney兩套AI生成器，套入各事業體所需具備人格特質、職能及工作場域特色等參數(prompt)，產出了6位不同職缺的AI虛擬代言人，與數位環境下長大的Z世代求職者對話，也彰顯台泥緊密掌握AI等趨勢帶來的機會與挑戰。
台泥今年釋出包括電池、儲能、低碳建材、碳管理及智能AI等十大領域共計36項職缺，積極鼓勵有意願投入全球氣候行動的在職人士與新鮮人。台泥也擴大招募「生成式AI工程師」，台泥資訊指出，台泥相較於半導體、科技業最大的優勢是橫跨11種產業，有很大的實踐空間去訓練AI模型致力跨產業應用。
台泥資訊現已有生成式AI團隊，陸續為企業團子公司開發充電站客服系統，並建立《台泥企業團AI多國文件管理系統》，協助正在布局國際化的台泥，在13個國家的母公司與分公司，透過「大型語言模型LLM」，打破多國語言間的交流限制，達到研發創新技術間的合作與傳承。台泥資訊此次擴編生成式AI團隊，不僅能運用生成式AI進行ESG最適化管理，未來也將協助台泥旗下高階電池品牌Molicel在加拿大建置高動力電芯廠時，進行建廠規畫、模擬生產狀況產出精進策略等。