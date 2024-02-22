沒華語歌手！IFPI公布2023全球十大藝人榜 SEVENTEEN緊追泰勒絲
一年一度的IFPI（國際唱片業協會）昨（21）日公布「2023全球十大藝人榜」，去年亞洲天王周杰倫入榜，今年不見華語歌手，南韓4支偶像團體躋升榜單，有SEVENTEEN、Stray Kids、NewJeans和TXT（TOMORROW X TOGETHER），美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）無懸念奪下冠軍。
記者楊穎軒／綜合報導
南韓男團SEVENTEEN曾經進榜3次，本屆僅排在泰勒絲之後，與去年名次相同，另兩支男團Stray Kids和TXT分別位居第3、第7名，女團NewJeans則名列第8，顯見K-POP音樂對國際樂壇的影響力極大。
西洋歌手部分，除了泰勒絲，加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）拿下第4名，同鄉的藍調天王威肯（The Weeknd）緊追在後，選秀出身的美國鄉村歌手摩根沃倫（Morgan Wallen）排第6，第9名為波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny），被視為葛萊美最大遺珠的拉娜德芮（Lana Del Rey）排名第10。
IFPI「2023全球十大藝人榜」完整榜單
1. 泰勒絲（Taylor Swift）
2. SEVENTEEN
3. Stray Kids
4. 德瑞克（Drake）
5. 威肯（The Weeknd）
6. 摩根沃倫（Morgan Wallen）
7. TXT (TOMORROW X TOGETHER)
8. NewJeans
9. 壞痞兔（Bad Bunny）
10.拉娜德芮（Lana Del Rey）
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