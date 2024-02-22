以馬內利小四童長比媽高！外界憂睡不飽性早熟　醫：看1關鍵特徵

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但提早發育的結果就是會提早結束，像是小四時身高150公分，但出現第二性特徵或是已經出現月經，根據陳奕成醫師推測，大約會再長5~8公分，在小四的同年齡中看起來很高，但推測成年身高可能就是長到155~158公分，其實未必會比較高。
🟡何謂「性早熟」？
女生的青春期大約是8~13歲開始，男生會比較晚一些約為9~14歲開是發育第二性特徵，而所謂的「性早熟」意味著提早發生，陳奕成醫師表示，如果女孩在8歲前，男孩在9歲之前就出現，就可說是性早熟，建議家長要到兒童內分泌科求診。
🟡女生發生率高
根據統計，女生性早熟的發生率比男生高很多，男生：女生＝1：5～10。陳奕成醫師解釋其原因，9成以上女生性早熟都是特發性，也就是說經過檢查後找不到特別病理性的原因，其中有一部分可能跟遺傳體質相關。而男生發生的原因都跟疾病有關，據統計有一半以上的性早熟男孩在腦部影像學檢查會有異常。
🟡性早熟身體的改變順序
當第二性特徵開始發育時就可說是「青春期」的開始，女孩第一個第二性徵是乳房開始發育，有些人一開始胸部會有脹痛的感覺。男孩第一個第二性徵是睪丸開始變大，醫師表示，睪丸是橢圓體，把「袋子」中的蛋蛋固定好，然後測量橢圓形的長徑，當長軸大於2.5公分就表示開始發育。
第二性徵的發育順序大致上：
📍女生8~13歲：胸部>陰毛>腋毛發育>初經來潮
📍男生9~14歲：睪丸變大>陰毛>腋毛發育>喉結/變聲>鬍鬚
🟡 性早熟發生的可能原因
📍肥胖
📍心理壓力
📍睡眠習慣改變：在義大利的研究發現，發生性早熟的女孩明顯比對照組晚睡，可能是因影響松果體及褪黑激素的作用，導致青春期的提前啟動。
📍長時間使用電子產品：目前有部分證據指出，長時間使用電子產品，可能會影響血清素或多巴胺的分泌，進一步影響發育的步調。
📍環境荷爾蒙、塑化劑的影響：環境荷爾蒙有可能會讓小孩提早啟動發育的催化劑，像是香香的化妝品、乳液、手搖杯的飲料、微波食品等塑化劑都有可能影響，其實無所不在，但能夠減少接觸就盡量避免。