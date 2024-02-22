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以馬內利小四童長比媽高！外界憂睡不飽性早熟　醫：看1關鍵特徵

▲就讀以馬內利美語補習班的一對兄妹近期引發熱議，甚至連男童身高都被懷疑是「性早熟」。（圖／取自Unsplash）
▲就讀以馬內利美語補習班的一對兄妹近期引發熱議，甚至連男童身高都被懷疑是「性早熟」。（圖／取自Unsplash）

記者周淑萍/綜合報導

以馬內利國小兄妹近日成為熱議話題，虎媽也曾表示「兒子小四時就比她高」，讓人擔憂小男孩是不是因為長期睡眠不足，因而有「性早熟」風險。《NOWnews》詢問禾馨診所專長兒童內分泌的小兒科陳奕成醫師，從醫學角度來看，醫師表示：「身高不是判斷性早熟的關鍵，主要還是要看第二性特徵有沒有提早發育，但性早熟的孩子身高的確會比同年齡學童還要高。」

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陳奕成醫師指出，小四男孩大約10歲，身高普遍落在130至145公分，如果比成年女性至少150公分還要高的話，相較於同年齡來看的確比較高，但醫師認為是不是性早熟跡象，不適合用身高來判斷，最主要還是要看第二性特徵有沒有發育。但大部分性早熟的孩子身高會比同年齡高，因爲身體提早啟動發育機制，陳奕成醫師舉例說明，就像同樣是二年級的女生，但性早熟的女生可能已經提早發育到四年級，所以身高就會比較高。

但提早發育的結果就是會提早結束，像是小四時身高150公分，但出現第二性特徵或是已經出現月經，根據陳奕成醫師推測，大約會再長5~8公分，在小四的同年齡中看起來很高，但推測成年身高可能就是長到155~158公分，其實未必會比較高。

▲中國一名小學生的姓名只有「2筆畫」，背後原因曝光。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲陳奕成醫師認為「性早熟」不適合用「身高」來判斷，最主要還是要看第二性特徵有沒有發育，但大部分性早熟的孩子身高會比同年齡高。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
🟡何謂「性早熟」？
女生的青春期大約是8~13歲開始，男生會比較晚一些約為9~14歲開是發育第二性特徵，而所謂的「性早熟」意味著提早發生，陳奕成醫師表示，如果女孩在8歲前，男孩在9歲之前就出現，就可說是性早熟，建議家長要到兒童內分泌科求診。

🟡女生發生率高
根據統計，女生性早熟的發生率比男生高很多，男生：女生＝1：5～10。陳奕成醫師解釋其原因，9成以上女生性早熟都是特發性，也就是說經過檢查後找不到特別病理性的原因，其中有一部分可能跟遺傳體質相關。而男生發生的原因都跟疾病有關，據統計有一半以上的性早熟男孩在腦部影像學檢查會有異常。

🟡性早熟身體的改變順序
當第二性特徵開始發育時就可說是「青春期」的開始，女孩第一個第二性徵是乳房開始發育，有些人一開始胸部會有脹痛的感覺。男孩第一個第二性徵是睪丸開始變大，醫師表示，睪丸是橢圓體，把「袋子」中的蛋蛋固定好，然後測量橢圓形的長徑，當長軸大於2.5公分就表示開始發育。

第二性徵的發育順序大致上：

📍女生8~13歲：胸部>陰毛>腋毛發育>初經來潮

📍男生9~14歲：睪丸變大>陰毛>腋毛發育>喉結/變聲>鬍鬚

▲在孩子的成長關鍵期，如果養成每天喝含糖飲料的習慣，不只容易肥胖，還可能排擠到蛋白質的攝取﹅使生長板提前閉合，與抑制生長激素的分泌，對長高真的是百害而無一利。（圖／禾馨醫療提供）
▲在孩子的成長關鍵期，如果養成喝含糖飲料的習慣，不只容易肥胖，還可能使生長板提前閉合與抑制生長激素的分泌，對長高真的是百害而無一利。（圖／禾馨醫療提供）
🟡 性早熟發生的可能原因

📍肥胖

📍心理壓力

📍睡眠習慣改變：在義大利的研究發現，發生性早熟的女孩明顯比對照組晚睡，可能是因影響松果體及褪黑激素的作用，導致青春期的提前啟動。　　

📍長時間使用電子產品：目前有部分證據指出，長時間使用電子產品，可能會影響血清素或多巴胺的分泌，進一步影響發育的步調。

📍環境荷爾蒙、塑化劑的影響：環境荷爾蒙有可能會讓小孩提早啟動發育的催化劑，像是香香的化妝品、乳液、手搖杯的飲料、微波食品等塑化劑都有可能影響，其實無所不在，但能夠減少接觸就盡量避免。

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