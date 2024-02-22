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義守大學營養系「吃營養、顧健康」宣導園遊會2/24登場

▲義守大學營養系師生走進社區，深入部落從事醫護衛生教育活動，傳遞正確且健康的營養觀念。（圖／義守大學提供）
▲義守大學營養系師生走進社區，深入部落從事醫護衛生教育活動，傳遞正確且健康的營養觀念。（圖／義守大學提供）

記者陳美嘉／高雄報導

臺灣營養師公會以「222」諧音「餓餓餓」，將每年的2月22日訂為營養師節，為感謝營養師平日為民眾健康飲食的把關，義守大學「醫學院」營養學系與高雄市營養師公會攜手，將於2月24日在高雄大遠百廣場舉辦「吃營養、顧健康」宣導園遊會，帶領學生走進社區，透過多元寓教於樂活動與民眾互動，傳遞正確且健康的營養觀念。

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義守大學營養系近6年師生持續走入部落，像是前進屏東縣霧台鄉原住民部落，設計以魯凱族為元素的「百合桌遊」，藉此推廣適合當地長輩的衛教活動與健康飲食方式。營養系學生也前往新來義鄉社區執行國科會原住民族減重計畫，以所學專業設計「排灣族健康餐盤」，推廣在地美食與健康飲食結合的概念，讓居民享用美食還能健康的維持體態。

▲營養系師生設計「全盤掌控」遊戲，以桌遊方式傳遞營養訊息，作品榮獲「2023台灣創新技術博覽會」發明競賽的銅牌佳績。（圖／義守大學提供）
▲營養系師生設計「全盤掌控」遊戲，以桌遊方式傳遞營養訊息，作品榮獲「2023台灣創新技術博覽會」發明競賽的銅牌佳績。（圖／義守大學提供）
營養系學子去年在「2023台灣創新技術博覽會」發明競賽中，以「全盤掌控」獲得銅牌佳績。「全盤掌控」是營養系師生設計的桌遊作品，以六大類食物為主角，藉遊戲讓民眾釐清豌豆仁、皇帝豆是全穀雜糧類，培根是油脂類等等相關營養訊息。此外，營養系團隊開發出「營養I know！」的桌遊，讓長輩們可以藉由插畫的卡牌認識代謝症候群，作品還榮獲「千禧二十健康落實 青年社區健康服務全國競賽」活動，代謝症候群防治組第三名2萬元的獎金。

營養系主任賴苡汝說，義守大學擁有義大醫療豐富醫學資源與先進的智慧醫療教學設施，全方位的教研養份，成就培育營養師與食品技師雙專業人才的搖籃；加上營養系積極鏈結外部場域，帶領學生深入部落及社區從事醫護衛生教育活動，不但發揮大學社會責任，同時培養同理心，讓每位學子從「心」出發，成為有溫度的專業人才。

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