NBA／美媒稱Jordan Poole合約是全聯盟最糟　巫師難脫手恐將認賠

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Bobby Marks表示：「很多球隊都認為，Jordan Poole的合約可能是NBA現存最糟的合約，勇士逃過了一劫。」因為當初勇士在2022年奪冠後，給了這位新秀4年1.28億美金（約新台幣40億元）的豪華續約，不過在交易後，變成他的新東家巫師必須承擔這筆合約。
巫師原先應是期望能夠以Jordan Poole、庫茲馬（Kyle Kuzma）這兩大潛力年輕球員為核心，藉以重建隊伍。沒有料想到的是，在離開勇士體系後的Jordan Poole表現大幅下滑，本季平均上場29.2分鐘，只能拿下15.6分、2.4籃板、3.7次助攻，相比上賽季在勇士繳出20.4分、2.7籃板、4.5助攻的表現判若兩人。
況且脫離數據面來看，Jordan Poole本季更是多次在比賽中出現離譜失誤，時常遭到球迷或網友提出討論。個人表現見仁見智，但更重要的是，巫師目前以9勝45敗的成績位居東區第14位，幾乎可以宣告付出高額年薪拿下Jordan Poole不是一個明智的決定。
不過也有部分美國媒體為他平反，認為Jordan Poole還是有一定球技，只是在脫離勇士的戰術體系後還無法熟悉，所以才會導致表現有所下滑。
但無論如何，Jordan Poole近期不理想的表現，再加上後續三年的高額年薪，除非Jordan Poole能夠幡然醒悟有所成長，否則巫師可能暫時很難將他脫手，並只能認賠將合約走完。
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