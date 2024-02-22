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NBA／美媒稱Jordan Poole合約是全聯盟最糟　巫師難脫手恐將認賠

▲美國媒體形容普爾（Jordan Poole）合約是現在全聯盟最糟的合約，巫師脫手難度高。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體形容普爾（Jordan Poole）合約是現在全聯盟最糟的合約，巫師脫手難度高。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

NBA內部消息人士近日在一檔談話節目中表示，有不少球隊認為，目前效力華盛頓巫師隊的普爾（Jordan Poole）的合約可能是全聯盟裡面最糟的合約。巫師承接金州勇士後，和Jordan Poole簽訂的合約將走到2027年，代表巫師往後的三年都要再付他平均3500萬美金（約新台幣11億元）的年薪。以他本季目前下滑的身手，巫師可能很難為他找到下個買家。

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NBA前台內部人士馬克斯（Bobby Marks）參加了名為《95.7 The Game》的節目，當主題圍繞在勇士隊湯普森（Klay Thompson）的可能交易案時，提到了先前從勇士轉戰巫師的Jordan Poole。

Bobby Marks表示：「很多球隊都認為，Jordan Poole的合約可能是NBA現存最糟的合約，勇士逃過了一劫。」因為當初勇士在2022年奪冠後，給了這位新秀4年1.28億美金（約新台幣40億元）的豪華續約，不過在交易後，變成他的新東家巫師必須承擔這筆合約。

巫師原先應是期望能夠以Jordan Poole、庫茲馬（Kyle Kuzma）這兩大潛力年輕球員為核心，藉以重建隊伍。沒有料想到的是，在離開勇士體系後的Jordan Poole表現大幅下滑，本季平均上場29.2分鐘，只能拿下15.6分、2.4籃板、3.7次助攻，相比上賽季在勇士繳出20.4分、2.7籃板、4.5助攻的表現判若兩人。

況且脫離數據面來看，Jordan Poole本季更是多次在比賽中出現離譜失誤，時常遭到球迷或網友提出討論。個人表現見仁見智，但更重要的是，巫師目前以9勝45敗的成績位居東區第14位，幾乎可以宣告付出高額年薪拿下Jordan Poole不是一個明智的決定。

不過也有部分美國媒體為他平反，認為Jordan Poole還是有一定球技，只是在脫離勇士的戰術體系後還無法熟悉，所以才會導致表現有所下滑。

但無論如何，Jordan Poole近期不理想的表現，再加上後續三年的高額年薪，除非Jordan Poole能夠幡然醒悟有所成長，否則巫師可能暫時很難將他脫手，並只能認賠將合約走完。

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