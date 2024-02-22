中職／陳傑憲單場狂敲三安繳猛打賞！大雨中率統一獅5：3勝韓華鷹

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中繼投手宋文華中繼2局，最快球速雖未達140Km，但靠著變化球角度和較佳進壘點，壓制對手，未被擊出任何安打，投出三次三振。第六局，新秀鄭富豪登板一局，最快球速145km，可惜失投球較多，被韓華鷹打者鎖定，單局被擊出2支安打，四壞球1次，失3分。
七局下，左投楊孟沅登板時，雨勢漸大，但未影響投球表現，主投1局，未被擊出任何安打，僅投出一次四壞球保送，無失分表現。
本場比賽獅子軍攻擊火力表現，陳傑憲單場三支安打，連同上一場替補上場，五打席四安打，打擊手感維持還不錯。關鍵第四局，林安可靠著四壞球保送攻佔一壘，關鍵時刻陳重廷擊出深遠安打，帶有一分打點，重廷把握本次先發出賽機會，單場擊出兩支安打，好表現獲得肯定。
六局下，陳傑憲率先擊出安打、林安可、陳重廷、何恆佑、林靖凱火力支援，其中何恆佑、林靖凱各有一分打點，單局搶下三分，將領先分數擴大到四分。
關鍵第八局，韓華鷹投手控球失準，單局投出四壞球4次，觸身球2次，該局再攻下3分，後續因雨勢過大，終場裁定因雨比賽結束，八局上得分不算。終場獅子軍單場擊出11支安打，從韓華鷹投手群攻下5分，以5比3拿下勝利，投手林子崴、宋文華及楊孟沅聯手壓制韓華鷹打者，表現優異獲得教練團肯定。
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