蔣萬安今兩地同框蔡其昌、盧秀燕 藍：談「先合作再競爭」還太早
台北市長蔣萬安今晚將到台中參觀中台灣元宵燈會，外界視為「取經之行」，更好奇藍營兩大政治明星是否為謀2028大位，提前尋求合作可能。對此地方藍營認為，盧秀燕若想更上一層樓，不能繼續當不沾鍋偏安台中，應審慎評估明年參選黨主席的可能；綠營則懷疑蔣萬安正在安坑大火的風口浪尖上，企圖以南下之行轉移焦點。
記者顏幸如／台中報導
中台灣元宵燈會因受到好評，台中市長盧秀燕日前宣佈延長到28日，台北新市長蔣萬安為中華職棒明星賽將在台北大巨蛋舉行，今（22）日上午在北市府接待曾參選台中市長的民進黨立委蔡其昌；今晚則將直奔中台灣燈會，與國民黨盧秀燕同台賞燈，並預告將在建設局「龍之異次元」燈區，和盧大玩cosplay、與民眾同樂。
台中市政府表示，北市府、中市府雙方持續保持良好交流，今晚兩位地方首長將在燈會上觀摩、交換意見。但蔣萬安目前正在新店安坑大火案的風口浪尖上，卻高調參訪中台灣燈會，民進黨籍市議員周永鴻認為，蔣萬安和盧秀燕現在就是在相互拉抬、轉移焦點。
第一位呼籲盧秀燕選2024總統的藍營民代、台中市議員李中認為，盧、蔣都是黨內政治明星，一舉一動皆受到矚目，但現在「談大位還太早」。盧秀燕若想更上一層樓，不能繼續扮演不沾鍋，只當中台灣霸主、藍營一姐、地方諸侯王，必須積極參與明年的黨主席選舉，才能取得下屆總統的參選門票。
一位藍營人士透露，早在蔣萬安參選台北市長期間，就曾到台中市潭子運動中心取經，也是由盧秀燕親自陪同與解說。蔣萬安上任以來，兩市府一直維持良好交流，且兩人在黨內輩份不同，一趟參訪之旅就被視為「先合作再競爭」，未免聯想過度。