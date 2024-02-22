貓奴騎車遇到「喵喵車隊」！7隻貓乖巧坐木箱兜風 出沒地點曝光
現在越來越多飼主喜歡帶著自己養的貓咪外出兜風，而通常都會用透明太空包帶出門，也讓貓貓看看這個世界，那麼你有看過「喵喵車隊」嗎？近日，就有網友分享自己在屏東的路上騎車時，驚喜遇到「喵喵車隊」，一台機車的後座載著一卡木箱，而木箱內就有高達7隻貓咪，讓貓奴全融化表示「真的太可愛啦！」也釣出許多屏東在地人表示：「這個喵喵車隊很久了唷！超級可愛的，飼主很用心在照料牠們」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在Tik Tok貼文指出「在屏東遇到可愛的貓貓專車！」只見貼出的影片，一台機車的後方載在一卡木箱，上面還寫著字樣「喵喵車隊」，靠近一看，裡面有高達7隻可愛的貓咪，不管是曼赤肯、橘貓、藍英短貓都有，幾隻貓貓都乖巧的坐在木箱內，一隻藍英短貓還睡眼惺忪的看著鏡頭，背對兩隻貓咪則是正在欣賞沿途風景。
影片曝光後，許多貓奴都被心臟爆擊「我的老天鵝真的太可愛了」、「怎麼那麼乖，都不會跑掉啊」、「天啊也太乖了吧！每隻都好漂亮喔」、「貓咪們怎麽都可以這麼乖啦！戀愛了啦」、「天啊超級想遇到的！喵喵車隊耶」；而有不少人詢問可以在哪裡遇到，不少屏東在地人則表示「他們會在潮州看醫生，因為跟我家狗狗同一間常遇到」、「潮州或者東港夜市都會出沒喔」、「東港夜市禮拜三禮拜六可以等等看唷」。
事實上，這幾隻貓貓的飼主是來自屏東的一位張先生，過去有不少環島重機騎士也曾經在經過屏東時遇到過該「喵喵車隊」，人稱他是「貓大王」，而原本他載貓貓兜風的籃子還是使用「藍色塑膠籃」，後來才升級為木箱，因為經常帶貓咪出門，貓咪也已經相當的習慣，如今又被網友捕捉，再度掀起話題。