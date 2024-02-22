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篠崎泫曾遭毒打獻祭！被女團夥伴唾棄　出書只為與自己和解

▲篠崎泫近期風波不斷，除被爆料介入陳零九與網紅女友呼呼感情，今也被爆料與Toyz交往。（圖／翻攝篠崎泫IG）
▲篠崎泫近期風波不斷，除被爆料介入陳零九與網紅女友呼呼感情，今也被爆料與Toyz交往。（圖／翻攝篠崎泫IG）

記者楊慧玲張一笙／綜合報導

女星篠崎泫今（22）日被粉絲在Dcard上爆料與前職業電競選手Toyz劉偉健交往，目前女方不回應、男生則以「只是好友」帶過，但也引起大批粉絲討論。外型亮眼的篠崎泫因《娛樂百分百》的「狼人殺」遊戲而被封為「狼人殺女神」。30歲的她是在高中時期因PTT表特版爆紅，她曾以女團「Twinko」成員出道發行專輯，近日也正準備發行自傳書，她在書中透露曾被某寄養家庭當作宗教儀式的獻祭貢品，試著藉由書寫與過去的自己和解。不過篠崎泫雖然人氣旺、但演藝事業平平，近期還陸續捲入感情風波，「Twinko」前成員徐凱希更在IG上發狐狸的照片，並寫下「願大家人生都不要遇到綠茶」，被人懷疑她暗指篠崎泫介入陳零九的感情。

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PTT表特版爆紅　台日混血身分受矚目

篠崎泫於2009年因台日混血的身分，以及出眾的長相登上PTT表特版因而走紅，隨後陸續參與不少綜藝節目，因而活躍於演藝圈。除參與各大綜藝節目的錄製外，也與徐凱希、林星潼、曾可青、張語噥等人組成女子團體「Twinko」。後又因在八大電視節目《娛樂百分百》中「狼人殺」遊戲環節中表現出色重新受關注。近期，她耗時4年推出人生第一本書，分享自己坎坷的成長故事。

▲篠崎泫就讀高中時期，就因出眾的外表登上PTT表特版熱搜。（圖／翻攝篠崎泫IG）
▲篠崎泫就讀高中時期，就因出眾的外表登上PTT表特版熱搜。（圖／翻攝篠崎泫IG）
演藝圈發電機　陳零九、Toyz都曾與她傳緋聞

篠崎泫的緋聞比戀情更搶鏡，去年初她被爆料介入陳零九與交往10年網紅女友呼呼之間，進而遭到過去女團時期團員凱希及不少網紅批評。她也因常出現在Toyz劉偉健的直播中被粉絲們起鬨：「在一起」。在Toyz涉嫌販售大麻關押台中看守所期間，兩人互有書信來往，Toyz交保離開看守所後的第一場直播，就可見到篠崎泫第一時間出現在聊天室幫Toyz打氣加油，引得Toyz在直播間大喊：「嫁給我！哇就尬意哩（我很喜歡妳）！」而Toyz日前被YouTuber「超哥」當街痛毆後，她也在第一時間跳出來聲援Toyz。

▲相同枕頭花色，出現在Toyz、篠崎泫的IG上。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
▲相同枕頭花色，出現在Toyz、篠崎泫的IG上。（圖／Toyz、篠崎泫IG）
粉絲曬證據曝Toyz、篠崎泫2人正在交往

有眼尖的粉絲今日在兩人的照片及影片中發現枕頭都有同款花紋，過年前Toyz也發文稱100萬讚就向「未婚7」求婚，而「7」也似乎是篠崎泫綽號「小七」的「7」，兩人疑似正在交往。但據《中天新聞》報導，Toyz對於兩人緋聞僅回應：「我們是很好的朋友。」否認交往。篠崎泫經紀人則回應：「公司對於藝人私下交友的情況都不會過問，謝謝。」

▲篠崎泫過去曾以女團「Twinko」成員出道，但兩張專輯的銷售成績都平平。（圖／翻攝自網路）
▲篠崎泫過去曾以女團「Twinko」成員出道，但兩張專輯的銷售成績都平平。（圖／翻攝自網路）
高中爆紅後踏入演藝圈　以女團身分出道但成績平平

篠崎泫因PTT表特版走紅後，曾參與《蝴蝶蝴蝶生ㄉ真美麗》、《大學生了沒》等綜藝節目，進而開始轉型為通告藝人。隨後她也與經紀公司簽約，於2013年以女團「Twinko」成員出道，隔年發行第一張專輯，3年後又發行第二張專輯，但演藝成績表現平平。

▲篠崎泫在「狼人殺」亮眼的表現，被網友封為「狼人殺女神」。（圖／翻攝自篠崎泫、王彩樺臉書）
▲篠崎泫在「狼人殺」亮眼的表現，被網友封為「狼人殺女神」。（圖／翻攝自篠崎泫、王彩樺臉書）
靠狼人殺翻紅　篠崎泫重返觀眾視野

組女團失利以後，篠崎泫陸續做過直播主、拍廣告等工作，也曾客串演出過《我可能不會愛你》，直到2019參與八大綜合台節目《娛樂百分百》中「狼人殺」的橋段，因其清晰的邏輯與亮眼的表現，屢屢能在訛虞我詐的遊戲中取勝，進而重新吸引不少新粉絲，讓她重新活躍在演藝圈。

▲篠崎泫日前推出新書，試圖透過回憶自己的過往，來和過去的自己和解。（圖／翻攝自篠崎泫YouTube）
▲篠崎泫日前推出新書，試圖透過回憶自己的過往，來和過去的自己和解。（圖／翻攝自篠崎泫YouTube）
耗時4年籌備　出版人生自傳試圖與自己和解

近期，篠崎泫推出人生第一本著作，分享自己從小到大的成長故事，她曾輾轉到過數個寄養家庭，體驗每個家庭的人情冷暖。書中她提到，自己曾遭受其中一個寄養家庭將她關進狗籠的經歷，更曾被當作宗教儀式的獻祭貢品。這些痛苦不堪的經歷，讓她決定出版自傳，試圖透過寫作來和過去的自己和解。篠崎泫表示，在籌備新書的4年以來，她必須不斷重複回憶這些不堪的過往，這段時期真的很痛苦。


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