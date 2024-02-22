以馬內利名師認：兒子撒嬌太gay！誇張「暴力行徑」曝光被罵爆

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不僅如此，Wayne還曾發文訴說女兒說謊將制服藏起來，被他用衣架體罰，網友見狀後氣喊「沒想到他竟然又體罰孩子又性別歧視！（還敢寫出來！）這種人怎麼有臉在那邊大放厥詞談論教育？」德州媽媽沒有崩潰回應，「真的是誰要跟他學教育欸！中文不行，英文不行，價值觀不行。」其他網友也紛紛表示，「最大的問題就是他寫出這麼過時可怕的東西，卻完全不覺得有問題，還沾沾自喜的炫耀」、「好好生活真的很重要」、「打者教育的名號做不是教育者的事情，還沾沾自喜公開分享，真的該遭受撻伐」。
此外，Wayne的發文充滿各種emoji表情符號，使人閱讀文字增添幾分困難，德州媽媽沒有崩潰戲稱為「以馬體」，封他為emoji暴發戶，不少網友被戳到笑點，直呼「快笑死了emoji大富翁」、「超越晶晶體的以馬體」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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