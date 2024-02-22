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以馬內利名師認：兒子撒嬌太gay！誇張「暴力行徑」曝光被罵爆

▲以馬內利總經理Wayne曾說過兒子不能撒嬌，因為太gay，被網友撻伐。（圖／以馬內利美語臉書）
▲以馬內利總經理Wayne曾說過兒子不能撒嬌，因為太gay，被網友撻伐。（圖／以馬內利美語臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

以馬內利美語補習班近日分享一對國小六年級與四年級的小兄妹行程表，每天早上5點50分起床，必須上課、練琴、學英文，直到晚上11點30分才能就寢，晚餐和學校功課都在車上完成，連假日也是不斷學習，沒有玩樂時間，引發網友熱議。網紅「德州媽媽沒有崩潰」同樣身為2寶媽，今（22）日發文分享自己教育觀，同時也挖出以馬內利總經理Wayne曾說兒子不能撒嬌「因為太gay」，還曾將體罰女兒一事PO上網。

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▲「德州媽媽沒有崩潰」認為以馬內利的教育觀不妥。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
▲「德州媽媽沒有崩潰」（左上）認為以馬內利的教育觀不妥。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
近日以馬內利小兄妹行程表掀起網友討論，網紅德州媽媽沒有崩潰也分享自己的教育觀「不以恐懼為教養的驅動力」，她坦言不認同以馬內利總經理Wayne的觀念，挖出他曾PO過的文，內容提到，他送女兒上學時，女兒會用娃娃音和他撒嬌，還對她說弟弟就不行這樣，表示「因為太gay，男生得是堅強的」，讓德州媽媽沒有崩潰砲轟，「根本不是美式教育是美式監獄！」

▲「德州媽媽沒有崩潰」翻出以馬內利總經理Wayne的文章，指他性別歧視又體罰。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
▲「德州媽媽沒有崩潰」翻出以馬內利總經理Wayne的文章，指他性別歧視又體罰。（圖／德州媽媽沒有崩潰臉書）
不僅如此，Wayne還曾發文訴說女兒說謊將制服藏起來，被他用衣架體罰，網友見狀後氣喊「沒想到他竟然又體罰孩子又性別歧視！（還敢寫出來！）這種人怎麼有臉在那邊大放厥詞談論教育？」德州媽媽沒有崩潰回應，「真的是誰要跟他學教育欸！中文不行，英文不行，價值觀不行。」其他網友也紛紛表示，「最大的問題就是他寫出這麼過時可怕的東西，卻完全不覺得有問題，還沾沾自喜的炫耀」、「好好生活真的很重要」、「打者教育的名號做不是教育者的事情，還沾沾自喜公開分享，真的該遭受撻伐」。

此外，Wayne的發文充滿各種emoji表情符號，使人閱讀文字增添幾分困難，德州媽媽沒有崩潰戲稱為「以馬體」，封他為emoji暴發戶，不少網友被戳到笑點，直呼「快笑死了emoji大富翁」、「超越晶晶體的以馬體」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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