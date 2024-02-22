負責提供內容訓練AI！Reddit與Google簽下授權協議 為上市做準備
《路透社》獨家披露，美國網路論壇Reddit已與Google達成協議，Reddit將提供內容給Google用來訓練AI模型，作為回報，Google每年給予Reddit約6000萬美元。
記者倪浩軒/綜合報導
《路透社》報導指出，Reddit與Google的合作，反映出Reddit正在為上市做準備，在激烈的社群網路平台競爭當中，試圖開創全新的收入來源。《路透社》的報導是引述匿名消息人士，而Reddit與Google均拒絕置評。
總部位於舊金山的Reddit，近年一直在考慮上市發行股票，預估最快將在今日首次提交公開發行文件，向潛在IPO投資者詳細介紹其財務狀況。
全球AI熱延續，許多開發AI模型的科技公司，紛紛有意與內容所有者合作，以獲得更多樣化的資料來訓練AI模型。不過，這樣的做法也造成不少爭議，許多內容創造者聲稱在未經許可情況下，自己的內容就被拿去當作AI模型的訓練資料。
Reddit論壇是由網頁開發人員霍夫曼（Steve Huffman）與投資人瓦尼安（Alexis Ohanian）於2005年創立，以擁有多樣化的討論群組聞名，其中一些較熱門群組的會員人數更可達到數千萬人。若Reddit順利上市，將是自Pinterest於2019年上市以來，首個大型社群網路媒體IPO的成功案例。