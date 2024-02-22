《天堂R》史上最強職業！「閃光聖騎」登場　11張Coupon大放送

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《天堂R》睽違三年再次釋出全新角色「閃光聖騎」，各方面的能力提升，使他兼具速度、傷害及坦度三大面向登峰造極的優勢，是眾玩家期盼已久的最強近身攻擊角色！玩家可以體驗控場暈技、範圍攻擊，且速度不減又有聖盾技能扛傷害！
📍最上級狩獵能力：手拿雙手劍加盾牌的組合，兼具攻擊與防禦能力的同時，也擁有媲美單手劍的攻擊速度；另具備對不死族及惡魔的狩獵加乘。
📍最上級防禦力：聖盾技能超級坦，角色血條再加一！以神聖盾牌吸收物理及魔法傷害，且擁有CC技免疫魔法。
📍最上級攻擊力：擁有遠距離暈眩等多數CC技以及持續型廣域傷害魔法，強勢暈技控場主宰，戰場霸主秀翻全場！
「即時轉職系統」即時免費轉職、「手冊系統」掌握打怪時程
《天堂R》首次推出免費轉職系統，透過「即時轉職系統」，玩家可體驗原地轉職，且不需等待轉職時間，原有物品也將全數保留，不受轉職影響；就算是舊玩家也有機會無痛體驗「閃光聖騎」的魅力，感受新角色帶來的嶄新體驗！
全新「手冊系統」為玩家統整打怪時程，透過破解任務獲取點數，累積滿千點更能抽取隨機獎勵；「手冊系統」亦讓玩家掌握Boss可能出沒的時段，增加打Boss掉落高級裝備的機會，遊戲體驗連帶Level up！
改版活動「Hot Time Push」、「惡魔的點名」同步開啟 超優質活動獎勵大放送！
改版活動「Hot Time Push」及「惡魔的點名」同步展開，超狂活動獎勵加碼大放送，只要上線就有多樣道具可以拿。
📍「Hot Time Push」， 登入領取優質獎勵！
即日起至4月25日系統維護前，玩家只要於9:00、12:00、21:00等三個指定時段登入遊戲，即可獲得「殷海薩的祝福100%（立即補充）」及「救贖的成長藥水」等道具，最多可獲得「殷海薩的祝福」18,900%或「救贖的成長藥水」1,260個！詳細活動資訊請參閱官網。
📍「惡魔的點名」，上線獲得點名獎勵！
即日起至4月25日系統維護前，玩家每日累積遊戲達60分鐘，即可在任務列表中「點名活動」進行點名，領取一般點名獎勵；若達成特定解鎖條件，還能再領取特別點名獎勵！最多可獲得「惡魔的翅膀」、「惡魔的加護」，以及「殷海薩的祝福」21,000%。該活動分為兩波段進行，詳細活動資請參閱官網。
史無前例超狂改版禮包，登入就能獲取！
配合此次改版，官方也有史以來首次祭出11張Coupon券作為改版好禮，超狂獎勵只要登入即可領取，可以無痛轉職體驗「閃光聖騎」超秀技能的「職業轉換代幣兌換券」也是其中之一喔，千萬不要錯過！11張Coupon券包括「萬能藥選擇箱兌換券」、「殷海薩點數5,000兌換券」、「職業轉換代幣兌換券」、「救贖的+3飾品箱子兌換券」、「救贖的+5龍之T恤選擇兌換券」、「殷海薩的祝福1111補充券」、「龍之高級鑽石兌換券」、「發光的時空鑰匙兌換券」、「閃光聖騎團長成長方塊兌換券」、「騎士團貨幣1億元兌換券」、「宙斯的移動記憶書兌換券」。