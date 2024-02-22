面試500人只取10人！她零經驗「竟成功錄取」　面試履歷技巧公開

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郭惠妮先是去買了一套類似主播的套裝拍攝履歷照片，並在自傳中將經營部落格、大學校刊社、模特兒試鏡等經驗一一列出，硬是創造與主播工作的連結，甚至在自傳最後一段寫上「雖然我經驗不是很充足，但是我願意像海綿一樣，滔滔不絕吸收任何東西，我願意花最多時間來學習公司所有事情，我相信之後一定可以當個很稱職的記者或主播，可以為公司帶來最大的產能」。
郭惠妮將這份履歷送進年代新聞各個職缺，從記者、主播到行政櫃檯全都投，「我在那邊做半年一年後，公司一定會發現我就是很適合播新聞，所以他一定會把我調動職位」。過不久郭惠妮就接到面試通知，為了做足準備，她特地選播報新聞的小吃攤，靠著「模仿」及「想像」，一邊用餐一邊學習記者播報新聞的技巧。
郭惠妮到了面試現場，發現居然有至少500個正妹也是應徵者。她在筆試階段被要求寫一份新聞稿，於是照之前看電視新聞的印象，全憑感覺寫，竟成功進到第二階段，這時面試會場剩50人，最終只有10人能進入培訓階段。
郭惠妮被安排進小房間單獨面試，裡頭坐滿電視台高層主管，以及當家主播們，還有一架攝影機正面對著她。面試官給了一個社會案件的題目，並要她現場連線，郭惠妮自嘲「當時根本亂講一通」，但是她靠不疾不徐又充滿自信的態度說服了現場面試官，再加上不畏懼鏡頭的表現，最終成功以零經驗之姿踏入主播界。
郭惠妮因外型姣好且口條佳，2010年轉型踏入演藝圈，並為節目《康熙來了》帶來許多綜藝效果，頗受觀眾歡迎。但她在2012年6月再度回鍋主播台，直到2014年和長佳建設董事長王才翔結婚後，才逐漸淡出螢光幕，專心投入三寶媽的角色，2022年才又開始經營YouTube個人頻道，影片風格幽默風趣，皆頗受網友好評。