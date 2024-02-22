蘇丹紅延燒！餐飲集團也中鏢 漢來發聲明：全台海港餐廳並未使用
致癌染色劑「蘇丹色素三號」風暴延燒全台，昨（21）日台中市食安處追查問題辣椒粉，查出台中有三家食品製造業者、七家經銷販售商還有三家下游食品業者曾經進貨，名單中還包含全台知名的吃到飽餐廳「漢來海港自助餐廳」也被掃到，不過漢來美食今（22）日發聲明澄清，全台7家海港餐廳都未進貨，而是旗下的漢來軒僅有少量購買，且將全數退貨。
記者葉盛耀/綜合報導
從中國進口的致癌「蘇丹紅」辣椒粉流入國內市場，零食蝦味先香辣口味也遭檢出使用蘇丹紅辣椒粉。台中市食安處追查發現這批問題辣椒粉，不只有在全聯販售，還經由食品廠販售給下游3家餐廳業者，部分問題辣椒粉已經售出，台中市衛生局展開清查，其中含有問題辣椒粉的調味組合，台中全聯進貨1848瓶，其中1703瓶已經下架回收，但有145瓶已經售出，另外台中市府還查出1家津華食品公司也購入了問題辣椒粉共36公斤，販售給3家餐廳業者，其中15.3公斤尚未售出，立刻下架停售。
而食安處更披露餐廳業者為台中的漢來海港餐廳、三元商行以及五鮮級鍋物專賣，目前已下架使用。但漢來美食集團今（22）日發聲明澄清，漢來海港自助餐廳並沒有進貨使用該品牌辣椒粉，應該是同集團旗下單一間分店的漢來軒，但是僅有少量購買，數量不到1公斤，將會全數退貨，漢來美食也強調僅是調味使用，用量很少。聲明稿也強調：「集團所採購的食材原料皆會要求供應商提供相關合格檢驗證明，即刻也會清查所有香料與食材的安全性，以維護並保障消費者飲食安全與健康。」