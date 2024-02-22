44歲玉女歌手張玉華消失台灣18年！近況罕曝光 淚崩訴心情
睽違台灣歌壇長達18年的44歲新加坡玉女歌手張玉華，近期來到那那大師節目，重感冒的她，仍然展現出好歌喉，還與那那大師清唱她與李聖傑的KTV霸榜合唱曲〈是你決定我的傷心〉。近年住在加拿大多倫多，已經15年沒來台灣，對於在節目上可以好好聊音樂，讓她開心地說很興奮來到那那節目。而在談到媽媽一直以來的支持，張玉華感性落淚。
記者吳雨婕／綜合報導
身材高䠷的張玉華，成為歌手前就是新加坡家喻戶曉的模特兒，除了來台灣發展，也曾組成女團「JUNGK」勇闖歐美歌壇，還差點演唱《花木蘭》動畫插曲，卻因經紀合約問題無法繼續，近年則在加拿大發展，演出Netflix熱門影集《雨傘學院》、DC影集《Titans》，更以短片《Moore's Void》獲得加拿大科幻電影節最佳女演員獎，在東西方發展都有好成績，她笑說因此被朋友稱呼為「東西不敗」。
張玉華與知名鋼琴家Karl Hugo共同創作歌曲〈紅蘭花〉，由她親自填上中文歌詞，唱出對媽媽的真摯情感，張玉華回想當初來台灣打拚時的緊張，因為有媽媽在旁不斷鼓勵與支持她才能安心好好發展，聊到母親讓她不禁淚灑現場。出道至今超過20年的張玉華在節目最後，特別感謝歌迷的支持，「真的很感動你們還記得我，讓我感到非常地溫暖，而且給我很大的鼓勵繼續下去，我會盡力為你們做到最好。」
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