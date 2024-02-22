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高鐵將檢討票價！今年力拚營收破500億元　電價漲恐吃獲利

▲（圖／記者許若茵攝）
▲（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

疫後爆發！2023年高鐵旅運量創新高，全年旅客數人次破7300萬，營收也達到498億元新高。高鐵資深副總經理顏昭立今（22）日表示，今年高鐵力拚營收破500億元，至於電價若再調漲，對淨利一定有影響，票價是否調漲則還要檢討。

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高鐵昨（21）日董事會通過去年營收財報，去年營收498.12億元，創下歷史新高，年增34%。今高鐵說明，2023年高鐵旅運量屢創新高，全年旅客數達7308萬人次，反映出旅客對搭乘高鐵往返西部走廊城際間的高度旅運需求，也帶動台灣高鐵營收達到498億元的新高紀錄，稅前淨利也創史上年度新高來到97億元。

高鐵提到，除了透過提前清償聯貸本金來節省利息費用外，本公司亦積極與聯貸銀行團協商聯貸授信利率之調降作業，在2023年12月完成與銀行團簽署聯貸降息案之增修契約，並自2024年1月3日開始生效，將聯貸加碼之利(費)率自原0.92%調降至0.45%。

據此，高鐵也說，除2023年認列一次性合約修改利益68.3億元外，2024年度利息支出在聯貸利率調降後得以節省約10億元。

高鐵強調，「財務永續」是台灣高鐵永續發展的主要支柱之一，而鐵道運輸屬資本密集產業，因此使用財務槓桿程度較其他產業的公司是呈現相對較高的程度。鑒於龐大負債部位利率風險甚高，持續評估內/外部經營環境變化來執行提前清償聯貸案本金規劃。

高鐵表示，2023年4月完成提前清償聯貸本金100億元，對2023年全年利息費用節省了1.9億元，相當程度減緩2023年3月中央銀行再度升息所致的財務衝擊。

電價審議委員會預計於3月召開，外界持續關心4月電價調漲議題。顏昭立受訪時回應，去年淨利比沒有創新高，電價調漲過一次，維修成本、用電成本都增高，今年若電價再調整一定會有影響。

顏昭立進一步指出，2023年維修成本29億元，相較2022年27億元就增加2億元，薪資方面2023年支出62億元，相較2022年52億元提升19%，今年營收目標則努力破500億元，至於票價是否會調整，他則表示會考量社會影響評估。

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