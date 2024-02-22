「晚安小雞」服刑完遣返中國？陸委會：主管機關與柬埔寨交涉中
網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」日前在柬埔寨拍攝遭綁架凌虐的造假影片，遭到柬埔寨法院火速逮捕後判刑2年。柬埔寨政府向中國通報，中國駐柬埔寨大使館發聲明表示，保護台灣同胞在柬埔寨的合法權益，「晚安小雞」服刑完是否會被遣返中國引發關注。陸委會今（22）日表示，違法欺騙不管發生在哪裡都是世人所不容許，主管機關與柬埔寨政府在交涉中，靜待交涉結果。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會今日例行記者會，媒體詢問由於柬埔寨向中國通報，「晚安小雞」服刑完是否可能會被遣返中國？陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，違法欺騙的行為不管發生在哪裡都是世人所不容許，這是大家應該都接受的共識，主管機關有在跟當地政府進行交涉當中，靜待交涉結果再來做後續處理。
針對國民黨立委建議漁權、海域等經濟議題讓金門、馬祖地方政府跟中國談，政府是否樂見？詹志宏表示，兩岸不是沒有溝通機制，溝通機制無法有效運作是中方片面設立政治前提條件，政治前提條件與協議跟兩岸互動歷史其實沒有關聯，要我方答應後才開始協商，這是不合理的，包括食安、共同打擊犯罪我方都呼籲坐下來協商，這是我方基本態度。
詹志宏表示，針對地方人士積極參與兩岸間訊息傳達，政府不持反對意見，但是兩岸談判是中央政府的權責；從過去到現在，金馬方面一直希望能先開放大陸觀光客到金馬，但是到目前為止未獲得對方回應，所以不是沒管道，是要看中國的態度。