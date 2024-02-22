帶麥克風進議場違規！韓國瑜朝野協商喊話：請各黨自行約束立委
立法院長韓國瑜今（22）日下午召集朝野協商，因開議日當天，國民黨立委杯葛議事，自行帶麥克風進場，引發爭議，民進黨立院黨團總召柯建銘今在協商時重申，根據《立法院議場安全維護及管理要點》，「委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武 器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備。」國民黨與民眾黨兩黨團也說願意配合。
記者何哲欣／台北報導
不過國民黨團總召傅崐萁說，立法院很多的暴力相向、違法規則，都是柯建銘擔任總召期間發生的，破壞議事規則，也是民進黨開始，民進黨過去也曾鎖門、不讓立法院長上台，立法院議事規則訂了10幾年，民進黨在野的時候都不遵守，執政了又要在野黨配合，柯建銘不要「贏賭又贏話」。
柯建銘說，當年民進黨確實會帶麥克風、會帶鐵鍊、霸占主席台，但那時候是非常時期，非常時期有非常手段，他知道國民黨需要表演，但不要那麼常演、那麼愛演。
韓國瑜最後裁示，不做成決議，但喊話各黨團，理性問政，是所有國會成員都要做到的，新國會新氣象，希望大家一起共勉，既然立法院有內規規定不要攜帶與議事無關的物品，就請各黨團各自約束自己黨團成員，總務處看到也會進行勸導。