不只好市多卡發威！富邦momo卡也衝破百萬張　卡友消費大數據曝光

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國泰世華銀雖去年受到好市多聯名卡易主及SOGO聯名卡停用影響，但主力卡CUBE卡發揮效益，全年以簽帳金額6825億元拿下第二名，收益共93億元居亞軍，年增27%。玉山銀去年則刷出5435億元拿下第三名的玉山銀行，在全年信用卡收益上也拿下第三，全年收益達近84億元，年增近10％。
不過，去年成長最多的則是北富銀，全年刷出4842億元，全年收益達72億元，年增率35％，亦是前5大收益成長最多銀行，主要受惠於Costco聯名卡易主後帶來龐大的簽帳金額。第5名則是去年刷出4571億元的台新銀行，全年收益也有69億元。
而北富銀目前累積發行量最大的信用卡就是Costco聯名卡，發卡量約215萬張，再來是J卡也有近200萬張，第3名則是富邦momo卡，截至1月發卡量也已突破百萬大關，成為首張擠身「百萬俱樂部」的電商聯名卡。而北富銀今年1月信用卡刷卡金額也達到546億，較去年同期成長76%，亦創歷年單月刷卡量新高，主要是因民眾年節採購及春節寒假旅遊需求增加，帶動消費動能顯著提升。
北富銀分析，1月刷卡成長貢獻主要來自量販超市及旅遊類別消費，消費約占整體4成，其中航空公司，旅遊及海外消費等相關場域均快速成長，旅遊類較去年同期成長更逾8成，適逢年節採買及春節、寒假旅遊需求增加，民眾提前規畫春節假期旅遊及年節採買，好市多卡仍占最大量。
不過，現在北富銀旗下電商聯名卡momo卡也躋身「百萬俱樂部」的電商聯名卡。北富銀歸納主要因具有「不限金額、免登記、無上限」3大回饋優點，因此，深受卡友喜愛，2023年momo卡友平均消費次數較全站平均消費次數高出36%。
不僅如此，根據卡友消費大數據分析，momo聯名卡2023年下半年海外旅遊相關消費較同期成長116%。另也觀察到momo聯名卡卡友在站外通路的消費較同期亦有56%的成長。
而北富銀也持續針對卡友特性，在年後收假之際，攜手momo祭出卡友獨享開工應援，推出「送百萬卡友出國」活動，不限金額刷卡抽東京或紐西蘭雙人來回機票，甚至2月26日還祭出「momo卡友日」限定加碼，只要當日單筆刷滿3000元並完成登錄，即享限量最高3%mo幣回饋，加上精選1700大品牌最高7%回饋無上限，回饋加總將可達10%。