才藝課密度贏過「以馬內利兄妹」！她曝童年變態課表 揭長大後果
以馬內利美語補習班日前在臉書發文，分享虎媽為國小兄妹制定日睡6小時的行程表，兩兄妹除了睡眠時間都在學習與練琴，魔鬼作息引發全台關注。不過，「卡神」楊蕙如表示，她小時候的才藝學習課程竟更密集、強度更高，「每天課表密密麻麻，超變態的」，最後坦言這樣的高強度學習似乎也沒起作用，反而是她的青春反叛期延續到40幾歲。
記者賴禹妡／綜合報導
楊蕙如昨日在臉書發文提到，以馬內利兄妹的學習行事曆事件持續延燒，但若真的要比較，她小時候的才藝學習課程可能更加密集、強度更高。但差別在於，楊蕙如母親規定睡覺必須滿8小時，且課程幾乎沒有與課業相關，「在非學校課程以外的時間，主要集中在運動和藝術課程」。
楊蕙如透露，她每週課外時間必須上鋼琴課、樂理課、舞蹈課 、珠算、心算、繪畫、英文。寒暑假期間還要再加上教練指導羽球、桌球、游泳，另外還有登山、賞鳥的課程，皆由專業老師指導。如果有空檔時間就去圖書館看書，「每天密密麻麻，超變態的」。
不過，楊蕙如坦言，即使上這麼多課程好像也沒差，「我每樣運動都會看會玩，但沒有一個在行的。我會鋼琴、手風琴、直笛、口琴、單簧管、薩克斯風，自己玩可以，可是沒有一樣是想要表演給別人看的」，畫畫也很兩光，反而自己在圖書館閱讀的時候，才是最快樂的時光。
楊蕙如最後表示，「我很感謝家人給我這麼多學習的資源，但如果可以，我覺得選一兩樣自己真心喜愛的，不是被強迫的課程，輕鬆一點成長就好」，更曝光父母訂製魔鬼課表的後果，「我小時候真的很可憐，所以青春反叛期延續到四十幾歲XD」。