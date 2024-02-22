杜德偉小24歲嫩妻曝光！拚第二胎不考慮試管 給7歲兒加倍的愛
62歲的杜德偉出道40年，終於宣布要在今年5月18日站上台北小巨蛋舞台開唱，引人注意的是，5月18日是杜德偉爸爸杜奧利的忌日，而會選在當天開唱，杜德偉強調，一切都是巧合，而聊起已經離世13年的父親，杜德偉也在台上難掩情緒哽咽。此外，杜德偉小24歲的妻子李曉冰也現身記者會，被媒體捕捉到難得的同框畫面。
記者吳雨婕／台北報導
杜德偉提到沒有刻意挑選開唱的日期，正好拿到的台北小巨蛋檔期就是5月18日，這天對他來說格外有意義，因為是爸爸杜奧利的忌日，在記者會上，他感性提到爸爸去世時，每一天都很難過，「有一個前輩說，一天一天的過去，你爸爸就會變成你。」如今已經是人父的他，對這段話更是心有戚戚焉，他哽咽表示，也因為這樣，所以他給了7歲兒子加倍的愛，「把家人的感覺，全都跟家人分享。」
今天的記者會，杜德偉小24歲的太太李曉冰愛相隨，他在台上，太太在台下，夫妻倆的感情如膠似漆，令人稱羨，被問到演唱會是否會帶老婆上台，杜德偉說：「要看當下的情形，他們（太太與兒子）不是藝人，不會像我一樣自由，如果當下我的情緒激動，也許會吧，但一般來說不會。」他也表示，想要再生第二胎，這幾年為了二胎一直在努力，「我們有去問醫生的意見，但不知道為什麼（沒有），所以就順其自然。」而相比做試管，杜德偉則是偏向希望太太能自然懷孕。
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