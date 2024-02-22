盧秀燕若當國民黨主席不利競逐大位 江和樹：莫忘江啟臣前車之鑑
民黨積極布署2026地方選舉、2028總統大選，黨內已有討論人氣王盧秀燕、蔣萬安，是否該參選黨主席，為未來問鼎大位舖路的聲音。主張柯文哲參選下屆台中市長的民眾黨市議員江和樹認為，「國民黨不是年輕人可以作主的」，蔣萬安得先做滿兩屆台北市長；盧秀燕若接國民黨主席，恐會陷入黨內派系紛爭、變成眾矢之的，他勸盧秀燕「別忘了當年江啟臣的前車之鑑」。
記者顏幸如／台中報導
民眾黨主席柯文哲於總統選舉時，在台中市拿到30%選票，兼任市黨部主委的江和樹，選後力主柯文哲2026年參選台中市長，並強調「為台灣做事不一定要選總統」。台北市長蔣萬安今（22）晚上到台中觀摩中台灣燈會、與盧秀燕同框，引起政治圈討論。江和樹直指「盧秀燕的下一步是總統大位」，蔣萬安雖是人氣王，但下一步只能是尋求連任，若國民黨繼續挑戰執政失敗，8年後才可能輪得到他，因為「國民黨不是年輕人可以做主的」。
江和樹認為，除非被黨內力拱，否則盧秀燕不會想接黨主席，因為「有個前車之鑑江啟臣在那裡」，國民黨是百年大黨，即使在野多年，內部關係仍是盤根錯節、非常複雜。當初江啟臣頂著改革派的頭銜擔任黨主席，「大家都覺得他做得不錯，但很快就變成眾矢之的」。
江和樹指出，總統藍合白破局後，盧秀燕仍堅持台中做為立委藍白和的示範區，雖然開票結果翻轉藍綠版圖，證明她的戰略成功，但「難道沒有得罪黨內？」外界指蔣和盧要先當好友再互相爭奪大位、蔣萬安今天跑到台中，是為避安坑大火的禍，他覺得這說法有點天真，因為蔣萬安根本不必救，一直被內外夾攻的人是盧秀燕，「一盒豬肉驗出瘦肉精，從過年前鬧到元宵節還收不了場，除了綠營猛打，難道黨內沒人故意讓她難看？」