賣元富證解決增資燃眉之急？新光金稱純屬臆測 金管會不予評論
新光金控預計今年第1季完成對新光人壽現金增資70億元，其資金來源包含新光銀行及元富證券等子公司盈餘上繳及金控自有資金，並發行80億元10年期次順位債，以充實資本，另今年尚有55億元增資缺口，將透過財務顧問公司進行評估。不過，近日傳出新光金將出售元富證券救新壽。對此，新光金今（22）日發布重訊表示，純屬市場臆測，以公司公告為準。金管會則說，對於市場傳聞不予評論，而截至目前為止，也尚未收到新壽財務改善計畫。
記者顏真真／台北報導
金管會先前已在1月底發函給新壽，要求新壽併同考量先前許下的現金增資承諾，以及讓資本適足率（RBC）回到法定標準的需求，在1個月內提出改善計畫。新光金2月19日召開董事會通過包括一、藉由「子公司盈餘上繳」與「金控自有資金」，籌出70億元，在第一季現金增資新壽；二是今年還差55億元的新壽現增責任額，將在3月底董事會討論，但獨董許永明在會中持保留意見，喊話不應將大股東現金增資列為最後選項。
不過，近日傳出新光金擬出售元富證券，以解決「新壽增資」的燃眉之急。對此，新光金今日發布重訊表示，純屬市場臆測，以公司公告為準。金管會也回應強調，對市場傳聞不予評論，應該由公司自行對外說明，而且新光金今日已發布重訊澄清，純屬臆測，請投資人依公開資訊觀測站公告資訊為準。
此外，金管會保險局也指出，截至目前為止，金管會尚未收到新壽財務改善計畫，至於後續審核標準，由於每個個案情形不同，將依個案審酌。