董至成新專輯挑戰嘻哈饒舌唱跳 見鋼鐵粉絲現身：怎麼邀請到她！
58歲的董至成時隔32年再度出新專輯，今（22）日為同名合輯《董至成AKA懂製程》舉辦專輯發布記者會，首次挑戰嘻哈饒舌歌還要唱跳的他，不僅苦練舞技，更瘦身減肉18公斤。記者會上，工作人員特地請到董至成最鋼鐵級的粉絲，只見86歲的董媽媽驚喜現身，為專輯發布會增添不少溫馨氣息。
記者張一笙／綜合報導
見到董媽媽現身，董至成感動地表示：「真的沒有人可以請到我媽媽，工作人員是怎麼邀請到她的，真的是太感動了！」董至成說董媽媽是他演藝事業中最重要的一環，他的每部作品董媽媽都會用心看完：「雖然嘴巴上說不支持，但身體倒是很誠實，我真的很謝謝她。」董至成還是希望自己能在電視上有更多作品，為的就是希望董媽媽每次都能對著電視驕傲地說：「那我兒子董至成啦！」
董至成回顧過去33年的出道過程，他的觸角延伸到演藝圈各個領域，除了主持、演戲、搞笑外，竟然還能發行單曲成為饒舌唱跳歌手：「快見識一下我舌粲蓮花練成的蓋世武功！」董至成更在單曲MV上花了很多心思，連續二天不眠不休的拍攝，為的就是想呈現出最好的作品。
歌曲〈董至成AKA懂製程〉以胖子的故事為主軸，講述董至成在減肥路上的經歷與心得，董至成想透過這首歌，將自己身為胖子內心深處的感受，結合過去的人生經歷與演藝經驗，以不同形式的音樂帶給大家最真實的態度和最精采的人生歷程。
在唱跳部分，董至成在台上邊唱邊跳，臉不紅氣不喘地展現出他的熱情與活力。被問及保持年輕的祕訣，董至成說：「就是要動、要保持運動、還有要孝、也要笑。」董至成更透露自己的新身分「紅心字會扶老大使」，特地到老人中心及日照中心，陪伴長者們一起運動、談天說笑。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道