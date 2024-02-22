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謝欣穎《我們與惡的距離2》角色太慘　「殺青想快脫離沉重角色」

▲謝欣穎《我們與惡的距離2》角色太慘，殺青後想快脫離沉重角色。（圖／UNIQLO提供）
▲謝欣穎《我們與惡的距離2》角色太慘，殺青後想快脫離沉重角色。（圖／UNIQLO提供）

記者楊穎軒／綜合報導

謝欣穎今（22）日和章廣辰出席UNIQLO新品發表會，目前正在趕拍電視劇《我們與惡的距離2》的她，透露自己的戲很沉重，連帶影響到情緒，希望殺青後能趕快脫離角色，也計畫未來減少工作量，把時間留給自己。

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▲謝欣穎（左）、章廣辰為服飾品牌發表會站台。（圖／UNIQLO提供）
▲謝欣穎（左）、章廣辰為服飾品牌發表會站台。（圖／UNIQLO提供）
《我們與惡的距離2》如火如荼拍攝中，謝欣穎從20歲演到42歲，角色跨度大，她說自己的角色情緒很重，「大家都很慘，沒有一個人可以僥倖」，坦言想殺青後趕緊脫離角色，所以逛店面時都注意亮色系的衣服，想穿在身上，此外，謝欣穎說，今年開始打算回歸自我，1年可能拍1部劇和1部電影，其餘時間去學英文和其他想做的事，至於和王柏傑的婚事則不急。

▲謝欣穎拍戲情緒很重，想穿亮色系衣服。（圖／UNIQLO提供）
▲謝欣穎拍戲情緒很重，想穿亮色系衣服。（圖／UNIQLO提供）
章廣辰分享近日將搬進媽媽名下、位於桃園的新家，裝潢費花了近400萬，「所以要趕快拍戲賺錢」，不過是自己孤單入住，沒有女主人，33歲的他沒有被爸媽催婚，「我也很努力了，但就還沒有人」，章廣辰說現在生活就是追求「做什麼事快樂就去做什麼」，被問是否代表已經財富自由，他回：「某種程度上可以這麼說啦！」

▲章廣辰說爸媽不催婚，目前沒有新對象。（圖／UNIQLO提供）
▲章廣辰說爸媽不催婚，目前沒有新對象。（圖／UNIQLO提供）
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