廣州斷裂大橋為唯一對外陸路通道 島上居民面臨停水、有家歸不得
中國廣東今（22）驚傳一座位於遭廣州市南沙區的大橋遭船隻撞擊，整個橋體斷裂成兩截，此事造成2人死亡、3人失聯，船隻良輝688號則被轉移離開現場，不過由於斷裂的瀝心沙大橋是廣州三民島居民離開島嶼的主要通道，島上預計還要4到5天才能恢復正常供水，相關部門正在全力展開修復工程，力求讓居民與貨物能順利通行。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《羊城晚報》、《央視》等中媒報導，事件發生在22日清晨5點30分左右，一艘貨櫃船從佛山南海開往廣州南沙途中，行經洪奇瀝水道時，不慎觸碰瀝心沙大橋橋墩，導致瀝心沙大橋橋面斷裂，事故波及4輛汽車及1輛電動摩托車，其中2輛車落水，3輛則掉到船上。
由於廣州瀝心沙大橋是三民島居民唯一的陸路通道，建成32年以來車流量並不算大，但有不少村民反映，橋樑被撞斷以後供水狀態受到影響，目前不僅島上農產品運送不出去，島上還處於停水狀態。
有從外地返家的居民擔憂表示，妻子和小孩都還在島上，橋樑被撞斷裂後，不知道何時才能回家，也不知道怎麼從島上把他們接出來，另外也有村民稱這個季節的農作物如番茄等正等待運出，如果繼續停止對外交通，那麼農民們的收入也會受到影響。
對此，相關部門稱已經正在進行修復工程，但尚未宣布預期完工時程。由於三民島四面環水，外出十分不便，廣東政府為解決農作物對外運輸和交通困難問題，於1994年建設瀝心沙大橋，居民才終於告別坐渡輪的日子。