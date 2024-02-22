亞洲盃男籃／「中紐大戰」6000元票價被吐槽！球迷：我臉上寫盤子

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根據目前釋出的售票資訊，6000元特區有16個位置；1000元的價位有1200位置，500原則有3800位置，因此張承中認為「其實並不會影響大部分球迷觀看球賽的權益」。
6000元大多是「熟面孔」 球迷批評：太貴，我臉上寫盤子
不過今天現場實際走訪，6000元的座位上的人大部分是協會和職籃球團的代表，但也有少數球迷最終選擇買帳，身為電子業老闆的張先生表示，他的朋友都買上面的席位，但自己想要享受場邊氛圍，同時想看看著名的「毛利戰舞」，所以最終還是買票。
當被問到是否認為票價太貴時，他激動地表示：「真的太貴了，簡直就像我臉上寫著盤子」，張先生表示他過去也會買職籃場邊席，大概5千元，瓊斯盃等國際賽大概2千多元，這次6千元，他真的覺得太貴，可能要「林志傑有打」才值這個價。
4000元球迷來看紐西蘭 希望協會多支持球員
今天賽前場邊席早早有人入座，陳姓兄弟這次買了兩張場邊席的票，在球員入場通道附近拿著紐西蘭球員Max Darling的應援看板，請喜歡的球員簽名，他們兩人表示是在去年世界盃之後，開始有關注紐西蘭的球員，因為他們在和美國隊的比賽雖然最終以大比分輸球，但一度打出不錯的內容。
「雖然上一次他們輸給美國，但分數一直沒有被拉開，而且他們有一些球員雖然沒有達到NBA等級，但在自己的聯賽中實力是頂尖的。」陳先生表示，這次交手無論輸贏都是不錯的機會，可以和和對方學習。
陳先生表示，自己這次中華隊最喜歡的球員是夢想家的林俊吉，「其實我是新北國王隊的球迷，但國王這次沒有球員入選，因此支持阿吉。」他補充表示，其實他認為今年球季有出色表現的高國豪沒入選很可惜，但下次還有機會。
這次場邊席的票價引起討論，不少人質疑賣太貴，不過兩兄弟還是狠下心買下來，他們表示「雖然這次組訓有一些爭議，不過仍想買票進場支持，主場看的感覺還是不太一樣，但還是希望他們（協會）能夠多支持球員啦，畢竟大家都是為國出征。」
賽前詢問預售票賣得如何，張承中表示目前還沒有看到數字，但是今天這個氛圍希望主要還是擺在幫中華隊加油，籃協和大家一樣都是後勤，但也坦言：「但我想這個風波一定會稍微有影響。」