4月起調藥價！這「3款藥」砍最兇　調幅最大3種類曝

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黃育文表示，本次藥品類別平均調幅最大前3名依序為心臟血管用藥、神經系統用藥、全身性抗感染劑，進一步來看，調升幅度最大的前2名為降低心肌梗塞跟中風藥品「克壓脂膜衣錠」，以及防止癌症患者化療藥物引起的噁心嘔吐，可以跟其他止吐劑併用的「治敏吐膠囊」。
調降幅度最大的則為大腸直腸癌用藥癌治佳靜脈輸注濃縮液，調升前價格2504元，調整後1623元，調幅35%，次之為乳癌用藥萊特汝膜衣錠2.5毫克，調整前價格36.6元，調整後26.5元，調幅28%，第三名則為胃或十二指腸潰瘍用藥強生妙治胃顆粒，調整前36.4元，調整後26.6元，調幅27%。
然而國際情勢不穩定、原物料價格上漲，缺藥成全球議題，砍藥價是否會導致藥品退出台灣市場，造成民眾無藥可用，黃育文強調，藥價調整是每年例行作業，對於調整後藥價，廠商有不敷成本情況，可於公告日起兩週內檢具成本分析資料，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定向健保署提出價格調整建議，過去也有許多廠商在藥價調整，或是成本上漲後向健保署提出價格調整建議。
健保署則說，隨著醫療科技進步，健保逐年引進新藥提高民眾使用新藥的可近性，藥價調整可有餘裕收納新藥之給付，確保健保永續，以達全民健康。另亦著手推動健保藥品政策改革，並研議輔導獎勵國內藥廠投入或擴充生產的措施，以達到合理調整藥品價格、扶植國產學名藥、確保民眾用藥無虞的三贏局面。