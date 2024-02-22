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日本人行道「1設計」超安全！台灣26年前卻全拆光　背後原因曝光

▲一名網友發文指出，日本許多人行道都會加設圍欄，可以防止違停又更加安全，但台灣卻幾乎沒看過這種設計，十分好奇背後原因。（圖／記者賴禹妡攝）
▲一名網友發文指出，日本許多人行道都會加設圍欄，可以防止違停又更加安全，但台灣卻幾乎沒看過這種設計，十分好奇背後原因。（圖／記者賴禹妡攝）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣「行人地獄」的議題從去年延燒至今，不少人都認為行人路權應該更加被重視。一名網友發文指出，日本許多人行道都會加設圍欄，可以防止違停又更加安全，但台灣卻幾乎沒看過這種設計，十分好奇背後原因。貼文曝光後，也釣出資深鄉民解答「以前其實很常見，後來都拆光了」。 

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該名網友昨（21）日在PTT發文，他以「為什麼台灣不學日本做人行道圍欄？」為題，表示日本常常會有人行道加設圍欄，他猜測背後目的是為了防止違停，但在台灣卻幾乎沒看過這種設計，若是真的安裝應該可以降低違停載客、卸貨的機率，且安裝成本也不高，讓他好奇問：「有人知道為什麼台灣不加做人行道圍欄嗎？」 

▲板橋中正路379巷銜接藝文二街道路開通，增設標線型人行道，使行人動線更安全。（圖 ／板橋區公所提供）
▲台灣近年來重視行人路權議題，板橋中正路增設標線型人行道，使行人動線更安全。（圖 ／板橋區公所提供）
貼文曝光後，不少網友直言，「不符台灣人便宜行事的作風」、「台灣的玩法，應該會有店家自己開洞」，還有人回憶「以前其實很常見，後來都拆光了」。還有資深鄉民回文指出，老國片都會拍到台北街頭有一大堆圍欄，主要的目的不是防止違停，而是防止行人任意穿越車道過馬路。 

資深鄉民說道，「後來陳水扁選上台北市長之後，張景森擔任都發局長，提出行人至上主義，這種人行道圍欄大量被拆除，很多有人行天橋與地下道的十字路口也拆除圍欄，畫上斑馬線，久而久之天橋與地下道就沒有人走了，然後拆除天橋」。

事實上，1998年台北市施政報告指出，時任市長陳水扁曾在市議會表示，將分年分期進行人行道更新工程，目的是為了給行人更行人化的步行空間，包含人行道舖面及緣石改善等，再配合中山北路、新生南路等造街計畫，創造全新的街景設計。

▲許多網友認為，就是因為增加「綠色人行道」路才變寬，因為以前都是兩排違規停車。（圖／翻攝自《柯文哲》臉書 ）
▲台北市議員詹為元2023年就建議市府可參考日本設圍欄等方式，保護學童及行人安全。（圖／翻攝自柯文哲臉書 ）
不過，台北市議員趙怡翔2023年2月就曾召開跨黨派記者會，針對北市行人交通議題，要求交通部全面檢視。台北市議員詹為元也建議市府可參考日本設圍欄等方式，保護學童及行人安全。 

對此，台北市交通局表示，已與北市教育局洽談，針對學校旁狀況不佳的人行道提出清單，後續會儘速改善，醫院旁的人行道則經評估後，優先執行相關工程。此外，交通部認為，除了要提升駕駛及行人交通安全概念，若要執行提高行人安全的工程，應與地方先建立共識。而台北市2023年就已試辦「實體分隔人行道」，目前已有13條實體分隔人行道正在試辦，分別以緣石、護欄、回復式導桿及車阻等設施區隔行人及車輛。 

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